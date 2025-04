【加州新聞】州議會租客立法黨團公佈今年推動的多項保護租客法案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州議會的租客立法黨團公佈今年在州參眾兩院推行的多項保護租客的法案。

州議會租客黨團幾年前成立,當時只有三名本身是租客的州議員參與,其中包括華裔州眾議員李天明(Alex Lee),現在黨團成員已經增加到十人,而州參眾兩院的房屋委員會主席都是租客,擔任州眾議院房屋及社區發展委員會主席的楊馳馬(Matt Haney)提出AB1248法案,禁止業主向租客徵收隱藏以及不合理費用。

楊馳馬說:「許多租客月初收到的租金帳單,就像一張購物清單,附帶各種收費,昨日的價錢與今天的不同,甚至同一天的價錢也有變化

代表東灣以及南灣地區的州參議員Aisha Wahab,列出自己身為租客面對的雜費。

Wahab說:「我現在每月要支付175元,換取一個沒有保證、先到先得的停車位,然後還有代倒垃圾費、健身室費、游泳池費,而我可能從來不用那些設施

另一方面,她在州參議院提出SB436法案,容許租客如果能夠支付欠租,業主即使已經啟動法律程序,也不可以逼遷他們。

其他保護租客的法案,包括禁止業主在州府或聯邦宣布進入緊急狀態後哄抬租金,禁止業主使用AI人工智能演算法決定加租的幅度,也有法案要求州府保護失去社安金的長者,免受逼遷。

加州有約1700萬租客,佔全州人口一半左右,租客黨團的議員指出,其中許多租客需要用超過一半的收入來支付租金。

