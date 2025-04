【KTSF】

中半島101號公路、92號公路交匯處,將進行改建工程。

改善工程包括92號西向連接101南向的交流道,101號公路連接到92號東段合併及重新劃分,101南行從Fashion Island Blvd出口改善工程,101公路北向Hillsdale Blvd出口交流道及交叉路口改造。

101和92號公路交匯處在尖峰時間塞車嚴重,如果San Mateo大橋往東方向有車禍,回堵情況更嚴重,項目建設資金來自當地A提案,地區和聯邦資金約4500萬元。

