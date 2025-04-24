【灣區新聞】舊金山日落區CVS藥房將於5月中旬關閉

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）日落區的CVS藥房將於5月中旬關閉。

位於日落區19街夾Ortega街角的CVS藥房，將於5月15日關閉，貨架上的貨品都減價出售。

居民Madison Gaynor說：「Noriega街的Walgreens 藥房才剛關閉，這間藥房也將結業，一連串小商業關閉。」

Gaynor與兒子週三到這間CVS藥房取藥，以後就要到其他地方取藥。

Gaynor說：「CVS提供自動轉店服務，並告訴我們要去哪裡取藥，Walgreens，不是他們的錯，但Walgreens根本沒有提供這項服務，只是說『我們要關閉』，我記得他們建議我去另一個地方，但那裡人太多了、你根本拿不到處方藥。」

CVS發表聲明表示，如果客人沒有將處方藥轉到其他分店，公司將自動將取藥的地址轉到Portola Drive 701號的分店，確保客人將持續有藥物。

CVS指，決定關閉藥房時，其中考慮的重要因素包括本地市場動態、人口變化和社區的商店密度。

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