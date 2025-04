【灣區新聞】舊金山日落區CVS藥房將於5月中旬關閉

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)日落區的CVS藥房將於5月中旬關閉。

位於日落區19街夾Ortega街角的CVS藥房,將於5月15日關閉,貨架上的貨品都減價出售。

居民Madison Gaynor說:「Noriega街的Walgreens 藥房才剛關閉,這間藥房也將結業,一連串小商業關閉。」

Gaynor與兒子週三到這間CVS藥房取藥,以後就要到其他地方取藥。

Gaynor說:「CVS提供自動轉店服務,並告訴我們要去哪裡取藥,Walgreens,不是他們的錯,但Walgreens根本沒有提供這項服務,只是說『我們要關閉』,我記得他們建議我去另一個地方,但那裡人太多了、你根本拿不到處方藥。」

CVS發表聲明表示,如果客人沒有將處方藥轉到其他分店,公司將自動將取藥的地址轉到Portola Drive 701號的分店,確保客人將持續有藥物。

CVS指,決定關閉藥房時,其中考慮的重要因素包括本地市場動態、人口變化和社區的商店密度。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。