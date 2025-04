【KTSF】

短租屋平台Airbnb宣佈,即日起平台將預設顯示包括稅金與服務費等的「訂房總價格」,取代以往只顯示每晚房價的做法。

Airbnb指顯示總價格,可以讓用戶更清楚掌握實際費用,改動也正好配合即將在5月12日生效的聯邦貿易委員會(FTC)新例,酒店、票務平台與短租屋,將禁止隱藏「垃圾費用」(junk fees),必須一開始就標示總價。

Airbnb是首批配合政策的大型平台之一,未來消費者在瀏覽訂房時,將更容易做出明智選擇。

