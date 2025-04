【全國新聞】德州Walmart槍擊血案 槍手承認一級謀殺罪

【KTSF 周正鈞報導】

2019年,德州El Paso一間Walmart發生美國歷史上最嚴重的大規模槍擊案之一,槍手針對拉美裔大開殺戒,造成23人喪生,槍手週一在州地方法院對一級謀殺罪表示認罪。

26歲的Patrick Crusius,承認於2019年8月3日持槍進入德州邊境城市El Paso一間Walmart超市亂槍掃射,當時超市擠滿週末來自美墨兩地的購物人潮,Crusius亦承認開槍是針對拉美裔。

根據認罪協議,在El Paso地檢官依多數受害者家屬希望儘早結案的意願,撤回尋求判處Crusius死刑的請求,他自動被判處終身監禁,且不得保釋。

Crusius的辯護律師表示,他被診斷患有「思覺失調情感障礙」,這是一種可能伴隨幻覺、妄想與情緒波動的慢性精神疾病,並指他長期受到嚴重精神疾病困擾。

但Crusius至今從未公開為他的行為道歉,他已在聯邦法院承認仇恨犯罪及涉及武器的控罪,被判處連續90個的終身監禁,約100名受害者家屬出席旁聽。

這名白人社區大學輟學生,案發時年僅21歲,警方指,2019年時,他從達拉斯駕車超過700英里(約1100公里)到El Paso,他在網路上發布種族主義宣言,警告所謂的「拉丁裔入侵」,之後持AK步槍在店內外開火,案發後不久他就被捕。

