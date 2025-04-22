【全國新聞】德州Walmart槍擊血案 槍手承認一級謀殺罪

【KTSF 周正鈞報導】

2019年，德州El Paso一間Walmart發生美國歷史上最嚴重的大規模槍擊案之一，槍手針對拉美裔大開殺戒，造成23人喪生，槍手週一在州地方法院對一級謀殺罪表示認罪。

26歲的Patrick Crusius，承認於2019年8月3日持槍進入德州邊境城市El Paso一間Walmart超市亂槍掃射，當時超市擠滿週末來自美墨兩地的購物人潮，Crusius亦承認開槍是針對拉美裔。

根據認罪協議，在El Paso地檢官依多數受害者家屬希望儘早結案的意願，撤回尋求判處Crusius死刑的請求，他自動被判處終身監禁，且不得保釋。

Crusius的辯護律師表示，他被診斷患有「思覺失調情感障礙」，這是一種可能伴隨幻覺、妄想與情緒波動的慢性精神疾病，並指他長期受到嚴重精神疾病困擾。

但Crusius至今從未公開為他的行為道歉，他已在聯邦法院承認仇恨犯罪及涉及武器的控罪，被判處連續90個的終身監禁，約100名受害者家屬出席旁聽。

這名白人社區大學輟學生，案發時年僅21歲，警方指，2019年時，他從達拉斯駕車超過700英里（約1100公里）到El Paso，他在網路上發布種族主義宣言，警告所謂的「拉丁裔入侵」，之後持AK步槍在店內外開火，案發後不久他就被捕。

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