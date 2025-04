【財經新聞】特朗普進一步抨擊聯儲局主席的貨幣政策 拖累美股匯市和債市全下跌

【KTSF 張麗月報導】

除了關稅戰之外,總統特朗普進一步抨擊聯儲局主席包維爾的貨幣政策,拖累美國股市、匯市和債市都下跌。

美股週一大跌,三大指數均下跌約2.5%,主要因為關稅戰持處於膠著狀態,特朗普政府正與日本、南韓等國家商談貿易協議之際,中國週一警告其他國家,不要以損害中國利益,來與美國達成貿易協議,如果出現這種情況,中國絕不接受,將堅決對等地採取反制措施。

加上總統特朗普週一在社交媒體上發砲,繼續攻擊聯儲局主席包維爾不減息,特朗普稱呼包維爾是「太遲先生」,即是減息太遲,又指包維爾是「一個大輸家」。

特朗普說, 「除非降低利率,否則將會迎來減速的美國經濟」,就是特朗普這番話令金融市場恐懼,擔心聯儲局的獨立性,是否可以履行其主要職責去控制通脹。

聯儲局一直以來都抗拒太快去減息,因為不希望通脹再次加速重現,通脹已經從三年前的9%以上慢慢降低,走向2%目標,現時的年度通脹率徘徊在2.4%左右。

特朗普近日一再抨擊包維爾,並掦言要開除他,令金融市場不安。

聯儲局芝加哥分局局長週末受訪時警告,不應干預聯儲局的獨立性,貨幣政策必須獨立於政治干預。

有分析指,損害聯儲局的獨立性,會削弱外國投資者對美元的信心,從而進一步令他們從美國撤資。

週一債市及美元同時下跌,被視為不尋常的動態,因為每當市場存在憂慮時,美債及美元歷來都會轉強,但這次不同,因為引發市場憂慮的正是直接來自華府的政策。

債市週一下跌,債券價格就上升,十年期債息最新報4.41厘。

美匯指數也走跌,最新報98.36。

金價就明顯飆升,每安士升至破紀錄的3,435元。

