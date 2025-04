【國際新聞】教宗方濟各逝世終年88歲 復活節彌撒後曾露面向信眾問好

【有線新聞】

教宗方濟各逝世,終年88歲。梵蒂岡稱他畢生向貧窮和遭邊緣化的人實踐福音價值,方濟各接替辭職的本篤十六世擔任教宗,是羅馬教廷首位來自美洲和耶穌會的教宗,任內最棘手是處理教廷性侵醜聞,而梵蒂岡與中國簽訂臨時主教任命協議,令中梵關係踏出重要一步。

久病初愈的方濟各在復活節彌撒儀式完結後,現身聖伯多祿廣場,在大殿露台向信眾致意問好,亦在文告中為戰亂地區祈求和平,信眾都祈求他早日康復。

梵蒂岡突然宣布方濟各周一早上返回天家,讚揚他畢生致力事奉上帝和教會。

方濟各2013年接替辭職的本篤十六世擔任教宗,上任之初展現開明形象,曾對12億天主教徒發公告,呼籲包容離婚和再婚教徒,又稱可考慮任命已婚男性擔任神父。

但令他最困擾的始終是神職人員性侵醜聞,部分持續數十年,重挫教會公信力,為了挽救教會形象,方濟各推動《天主教法典》,40年來最大改革修訂,神職人員對性犯罪知情不報可能會遭到免職,又廢除性侵保密條款,回應過往被指包庇神職人員的批評。

在他任內,梵蒂岡和中國簽訂主教任命臨時協議,為梵中建立正式對話管道,但協議受到保守派天主教團體批評,方濟各將梵中對話比擬為冷戰時期與東歐國家對話,認為最終會為當地教會帶來自由,他同時承認與中國對話不容易,可能會受騙、犯錯,但不應放棄。

年輕時曾切除一部分肺部的方濟各近年頻頻出入醫院,2021年切除部分結腸,約兩年後因小腸氣再做手術,他亦受坐骨神經痛、膝傷等問題困擾,要撐拐杖或坐輪椅。

今年2月因支氣管炎入院,之後兩邊肺出現肺炎,情況一度危殆,呼吸困難 ,需用鼻管或呼吸機高流量輸氧,更要輸血,經五周留院治療後出院,醫生指示要休養兩個月。

