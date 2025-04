【灣區新聞】Santa Clara縣聯邦和縣議員舉行示威活動 反對削減Medicaid醫療保險（視頻）

【KTSF】

代表Santa Clara縣的聯邦和縣議員週四在聖荷西舉行示威活動,反對聯邦預算削減給予Medicaid醫療保險,俗稱白卡的撥款。

前聖荷西市長,目前是代表聖荷西的聯邦眾議員Sam Liccardo,在Santa Clara縣府大樓外發言時指出,聯邦政府聲稱不會減少Medicaid聯邦低收入醫療保險,俗稱白卡的福利,和降低享有Medicaid的條件。

Liccardo說:「他們說只是要削減這一點,目的是要減少浪費、詐欺和濫用,我知道你們更加了解,你們覺得這是事實嗎?」

Coastal Kids Home Care的執行長Margy Mayfield舉例,他們在南灣幫忙照顧患有長期病症的孩童,每年有超過600個有長期病症的孩童要求取得服務,當中有65%的家庭從Medicaid取得福利,要是少了該機構的服務,這些家庭中的成員無法兼顧工作和照顧患病孩童,但要有人來照顧孩子,家長可以放心上班,不會導致他們失去住所。

Mayfield表示,可能失去聯邦撥款,但表明她領導的機構中沒有浪費、欺詐和濫用。

同樣代表南灣的聯邦眾議員Zoe Lofgren也在聲明中指出,共和黨人提出的聯邦預算中,將對Medicaid削減撥款,從而為最富裕的人給予龐大的減稅。

而代表南灣的聯邦眾議員Ro Khanna表示,預算要是削減Medicaid 8800億的撥款,將會導致全國7200萬人失去可負擔醫療保險,他的選區中有超過12萬人受到影響,其中33,000人是孩童。

Liccardo表示,要號召這裡的居民到一些共和黨人代表的選區,要那裡的居民支持保護Medicaid。

