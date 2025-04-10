【財經新聞】美中貿易戰進一步升級 華爾街主要指數週三狂升後週四大幅插水

【KTSF 張麗月報導】

由於美中貿易戰進一步升級，拖累華爾街股市繼續出現震盪，主要指數週三狂升之後，週四大幅插水。

雖然美國對大部份國家徵收的對等關稅暫時擱置90天，但市場關注美中貿易戰進一步升級，白宮週四澄清對中國的關稅實際是145%，因為是在2月3月時實施的芬太尼問題關稅的20%基礎上，加徵125%的對等關稅，這消息直接拖累美股的跌勢加劇，道瓊斯週四的跌勢，已經抵消週三部份的升幅，S&P500連續六個交易日極之波動，上落幅度超過5%。

收市時，道瓊斯跌了過千點，跌幅2.5%，道指跌破4萬點關口，Nasdaq跌737點，跌幅超過4%，S&P500跌188點，跌幅近3.5%，現時股市已跌至一年半以來低位。

紐約證交所的市場策略師表示，股市週四下跌反映出不確定的前景仍然困擾著市場，持續傳出關稅的不利消息，都遏抑股市的升勢。

總統特朗普週四出席內閣會議時，繼續為他的關稅政策辯護，特朗普指，目前進展非常好，他說關稅政策繼續為金融帶來動盪，只不過是「過渡期間付出的代價，最終事情會變得美好」。

特朗普說：「人人都希望前來成交，我們正與多國談判，一切進展良好，我相信將會進展非常好，不過將要付出過渡代價，和出現過渡問題，但最終將會是美好。」

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