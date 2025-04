【財經新聞】美中貿易戰進一步升級 華爾街主要指數週三狂升後週四大幅插水

【KTSF 張麗月報導】

由於美中貿易戰進一步升級,拖累華爾街股市繼續出現震盪,主要指數週三狂升之後,週四大幅插水。

雖然美國對大部份國家徵收的對等關稅暫時擱置90天,但市場關注美中貿易戰進一步升級,白宮週四澄清對中國的關稅實際是145%,因為是在2月3月時實施的芬太尼問題關稅的20%基礎上,加徵125%的對等關稅,這消息直接拖累美股的跌勢加劇,道瓊斯週四的跌勢,已經抵消週三部份的升幅,S&P500連續六個交易日極之波動,上落幅度超過5%。

收市時,道瓊斯跌了過千點,跌幅2.5%,道指跌破4萬點關口,Nasdaq跌737點,跌幅超過4%,S&P500跌188點,跌幅近3.5%,現時股市已跌至一年半以來低位。

紐約證交所的市場策略師表示,股市週四下跌反映出不確定的前景仍然困擾著市場,持續傳出關稅的不利消息,都遏抑股市的升勢。

總統特朗普週四出席內閣會議時,繼續為他的關稅政策辯護,特朗普指,目前進展非常好,他說關稅政策繼續為金融帶來動盪,只不過是「過渡期間付出的代價,最終事情會變得美好」。

特朗普說:「人人都希望前來成交,我們正與多國談判,一切進展良好,我相信將會進展非常好,不過將要付出過渡代價,和出現過渡問題,但最終將會是美好。」

