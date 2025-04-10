【財經新聞】特朗普突暫緩「對等關稅」 據報出於美國國債遭大規模拋售

【有線新聞】

美國傳媒報道，財政部警告國債遭大規模拋售，是說服美國總統特朗普延後實施對等關稅措施的主因，有部分華府官員更在措施公布後才得悉。

特朗普對全球的關稅戰在開打的第一日就大幅縮減規模，美國有線新聞網絡引述知情人士，財政部對債券市場前景的憂慮是特朗普「轉軚」主因。

財長貝森特向特朗普通報，有白宮經濟官員擔憂大規模拋售美國國債會影響之後的國債拍賣，多名商界主要盟友不斷致電白宮高級顧問關注債市前景。

美國國債一向被視為金融市場可靠的「避風港」，投資者在地緣政治和經濟不確定時期，一般會轉買相對安全的債券避險，但美債被拋售令債價下跌，並令美債日後在市場吸引力相對下降，以舉債支援財政的方式更趨艱難。

消息指白宮幕僚長懷爾斯說服特朗普時發揮關鍵作用，指市場急挫將令他失去大量政治資本。

特朗普突然改變政策，正在國會出席聽證會的貿易代表格里爾似乎在最後一刻才得悉。

內華達州民主黨眾議員霍斯福德說：「若你在這裏時已知道關稅措施將煞停，為何你沒在開場發言提出？為何沒在證詞提到這一點？（格里爾：我不會透露我與總統的對話內容。）看來你的上司在背後阻撓你，暫停收關稅和向美國人民徵稅完全沒有策略，你三秒鐘前才得悉、就坐在這裏，我們看得很清楚。」

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