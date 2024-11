【美國大選】賀錦麗相信國民準備好接受女總統 憂慮特朗普大選日搶先宣布勝選

【有線新聞】

美國民主黨總統候選人賀錦麗表示,相信國民準備好接受女總統,團隊亦為對手共和黨的特朗普一旦在大選日搶先宣布勝選做準備,民主黨出動前總統奧巴馬協助拉票。

賀錦麗接受全國廣播公司專訪,談到她作為女性及非白人競逐總統。

主持問:「你認為美國準備好接受女性、非白人女性擔任總統嗎?」

賀錦麗說:「肯定,肯定。這場選舉重要,不止因為翻開新一頁,還有結束那一頁美國被撕裂的章節。」

她又稱憂慮對手特朗普在大選日可能在點票完成和傳媒推算結果出爐前搶先宣布勝選,指團隊已做好準備應付,但大選進入倒數兩周,她會先專注選戰。

民主黨出動前總統奧巴馬到威斯康星及密歇根兩個搖擺州協助拉票,他說部分支持特朗普的選民是認為特朗普任內經濟表現好,奧巴馬提醒是他用了8年處理共和黨政府留下的爛攤子後再交予特朗普。

總統拜登到新罕布什爾州競選總部為工作人員打氣,強調必定要贏這場選戰,捍衛民主,阻止特朗普做出威脅民主的事。

拜登說:「我們要把他鎖起來,政治上把他鎖起來,趕出去,是我們要做的事。」

特朗普競選陣營發聲明批評拜登的說法,指他等同承認對特朗普政治逼害,拜登和賀錦麗才是威脅民主。

特朗普在佛羅里達州與拉丁社群領袖會面時,暗示賀錦麗全日沒有公開活動是偷懶,又稱他的經濟政策必定為拉丁社群帶來更好經濟狀況。

特朗普說:「尚有14天,我們將成為大勝的黨,把國家扭轉,讓美國再次強大。」

