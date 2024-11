【美國大選】特朗普賀錦麗密歇根州造勢 傳特朗普筋疲力盡推掉多個訪問

【KTSF 張擎鳳報導】

兩黨總統候選人特朗普與賀錦麗週五都是在密歇根州造勢,這個時候傳出特朗普「筋疲力盡」,推了多個訪問。

在選舉進入倒數階段,兩黨總統候選人近來積極出席公眾集會及媒體訪問,但特朗普突然取消本週幾個訪問,包括 NBC、CNBC,及以非洲裔年輕人為主的Shade Room等媒體的專訪。

他的顧問表示,特朗普現時「太疲倦」,但他的競選團隊也給出另一理由,特朗普的造勢活動太忙碌,無法抽出時間來接受訪問。

美國槍會(NRS)也因此臨時取消一個活動,而特朗普是該項活動的主講嘉賓。

在此之前,特朗普也取消接受CBS電視的《60分鐘》時事節目,因為該節目會現場查證他所講的是否真實。

另外,他也都拒絕與賀錦麗再次辯論。

他同賀錦麗週五分別在關鍵搖擺州份密歇根造勢,爭取密歇根的15張選舉人票。

賀錦麗在密歇根的Lansing及Grand Rapids等Lansing及Oaklanda縣。

民主黨策略師Maria Cardona說:「她必須確實提及四年任期她會做什麼,她會如何繼續聚焦於經濟增長。」

特朗普也在當地Oakland縣Auburn山舉行圓桌會議,和在Detroit造勢。

共和黨策略師Scott Jennings說:「我認為他的信息是:在共和黨的政策下你生活會更好,在民主黨的政策下你生活會倒退,這是一個很簡單的信息,面向全國眾多城市地區。」

在2016年的時候,特朗普贏得密歇根州,在2020年密歇根就投向拜登,究竟今年誰會贏得密歇根州就有待觀察。

