【美國大選】特朗普賀錦麗密歇根州造勢 傳特朗普筋疲力盡推掉多個訪問

【KTSF 張擎鳳報導】
兩黨總統候選人特朗普與賀錦麗週五都是在密歇根州造勢，這個時候傳出特朗普「筋疲力盡」，推了多個訪問。
在選舉進入倒數階段，兩黨總統候選人近來積極出席公眾集會及媒體訪問，但特朗普突然取消本週幾個訪問，包括 NBC、CNBC，及以非洲裔年輕人為主的Shade Room等媒體的專訪。
他的顧問表示，特朗普現時「太疲倦」，但他的競選團隊也給出另一理由，特朗普的造勢活動太忙碌，無法抽出時間來接受訪問。
美國槍會（NRS）也因此臨時取消一個活動，而特朗普是該項活動的主講嘉賓。
在此之前，特朗普也取消接受CBS電視的《60分鐘》時事節目，因為該節目會現場查證他所講的是否真實。
另外，他也都拒絕與賀錦麗再次辯論。
他同賀錦麗週五分別在關鍵搖擺州份密歇根造勢，爭取密歇根的15張選舉人票。
賀錦麗在密歇根的Lansing及Grand Rapids等Lansing及Oaklanda縣。
民主黨策略師Maria Cardona說：「她必須確實提及四年任期她會做什麼，她會如何繼續聚焦於經濟增長。」
特朗普也在當地Oakland縣Auburn山舉行圓桌會議，和在Detroit造勢。
共和黨策略師Scott Jennings說：「我認為他的信息是：在共和黨的政策下你生活會更好，在民主黨的政策下你生活會倒退，這是一個很簡單的信息，面向全國眾多城市地區。」
在2016年的時候，特朗普贏得密歇根州，在2020年密歇根就投向拜登，究竟今年誰會贏得密歇根州就有待觀察。
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You don’t report Kamala doesn’t take the interviews and go to meetings because of fearful or nothing in her mind to talk. Only thing she does well is her unnormally crazy laugh.