【加州新聞】加州或要求新車在超速行駛時向駕駛員發警報（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州可能成為第一個州要求新車在超速行駛每小時10英里以上時,向駕駛員發出警報。

舊金山紀事報報導,加州州參議員威善高(Scott Wiener)提出的SB961限速提案,是加州立法機關在休會之前通過的最後法案之一。

威善高提出的SB961提案,要求在加州製造或銷售的新車配備「智能限速器」(ISA),或在駕駛員超速時發出警告。

該技術使用GPS來獲取速度限制要求,從而能夠針對具體道路情況來強制執行警告,提案旨在促使超速的司機進行減速,來提高交通安全。

到達紐森辦公桌上的SB961新版本,不再要求新車安裝「智能限速器」(ISA),擬議的法律將只要求新車在超過限速每小時10英里的時候發出簡短的一次性視覺和音頻信號,以提醒駕駛員。

該法例將適用於2030年的新車,但緊急用途車輛除外。

該提案目前正在等待州長紐森的決定,他會在本月底之前簽署或否決該法案。

