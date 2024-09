【灣區新聞】

舊金山(三藩市)淘金者隊新晉球員Ricky Pearsall週六在舊金山聯合廣場附近中槍案有新進展,舊金山地檢官週二傍晚宣佈,落案起訴涉嫌持槍搶劫Pearsall的17歲疑犯,控罪包括企圖謀殺。

舊金山地檢官謝安宜說:「我們現在對8月31號犯罪的未成年人提出以下及其它控罪:企圖謀殺和故意開槍;使用半自動槍械攻擊他人;以及二級搶劫等控罪。我們預計他將於週三下午1點30分在舊金山青少年指導中心提堂受審。」

謝安宜表示,她和地檢處將會仔細審查這宗案件,以便確認是否要向法官申請,將本案的未成年被告視為成人起訴。

