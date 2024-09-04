【灣區新聞】首屆舊金山巨人隊台灣之夜 黃仁勳應邀開球（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

首屆舊金山巨人隊台灣之夜活動，週二晚在職棒MLB舊金山巨人隊主場登場，向北加州民眾介紹台灣運動和觀光主題的特色，AI晶片龍頭Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳（Jenson Huang）應邀開球，現場充滿濃濃的台灣味。

舊金山巨人隊主場Oracle Park週二晚充滿濃濃的台灣味，有約一千名台灣僑民特地前來出席，開球的嘉賓更是重量級的台灣之光，AI晶片龍頭Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳 。

儘管黃仁勳事前說不接受媒體採訪，但他也親切得回答記者的提問，在開球之前表示心情有點緊張，而當我們問他說對於今天的台灣日感覺如何？他說他非常喜歡。

穿上巨人隊93號球衣的黃仁勳，無疑是全場的焦點，他在開球之前不停得練習。

他也一一和民眾拍照，還有簽名，展現十足親和力。

徐小姐說：「（展示一下，給他簽到名覺得怎麼樣？）覺得很開心，（對他的印象如何？）非常親切。」

黃小姐說：「（簽到他的名字怎麼樣？）很開心第一次見到他，（覺得他怎麼樣？）很親切。」

龔女士說：「（這次為什麼會從密西根過來？）因為我的兒子很喜歡黃仁勳，所以他一直說，媽媽爸爸來來來看黃仁勳，他是我們台灣人。」

王小姐說：「（今天為什麼會來參加台灣日？）因為今天是巨人隊辦的第一次，就是從我支持巨人隊以來第一次的台灣日，所以我們期待。」

舊金山巨人隊週二傍晚迎戰亞利桑那響尾蛇，比賽開場前，在Willie Mays Plaza有台灣觀光推廣攤位，還請到觀光大使『喔熊Taiwan OhBear』坐鎮，球迷還可以體驗「搏杯」文化，如果直到一正一反的聖杯就有獎品，這次活動由台灣交通部觀光署、駐舊金山台北經文處及長榮航空共同舉辦。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說：「至少有一千位台灣鄉親在這邊參與，這是一個非常好的事情，同時我們希望透過電視轉播，讓除了在現場看球的觀眾之外，會有更多的美國民眾能夠認識台灣、看到台灣，然後有興趣願意去台灣，去參觀去訪問。」

台灣之夜的特別活動，還邀請了灣區本地的舞蹈團體，美國加州排舞協會表演，並由北加州台大校友合唱團演唱美國國歌。

為慶祝首屆舊金山巨人隊臺灣之夜，長榮航空也趁機推出限時促銷，9月7日前開票，出發日從即日起到2024年11月30日，或是明年2月1日到4月30日，舊金山出發的機票都有優惠。

台灣的棒球運動一向盛行，每年有超過300場的馬拉松賽事，綿密的自行車道路網，也吸引海外遊客體驗單車環道，以及日月潭自行車系列活動等。

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