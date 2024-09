【灣區新聞】首屆舊金山巨人隊台灣之夜 黃仁勳應邀開球（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

首屆舊金山巨人隊台灣之夜活動,週二晚在職棒MLB舊金山巨人隊主場登場,向北加州民眾介紹台灣運動和觀光主題的特色,AI晶片龍頭Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳(Jenson Huang)應邀開球,現場充滿濃濃的台灣味。

舊金山巨人隊主場Oracle Park週二晚充滿濃濃的台灣味,有約一千名台灣僑民特地前來出席,開球的嘉賓更是重量級的台灣之光,AI晶片龍頭Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳 。

儘管黃仁勳事前說不接受媒體採訪,但他也親切得回答記者的提問,在開球之前表示心情有點緊張,而當我們問他說對於今天的台灣日感覺如何?他說他非常喜歡。

穿上巨人隊93號球衣的黃仁勳,無疑是全場的焦點,他在開球之前不停得練習。

他也一一和民眾拍照,還有簽名,展現十足親和力。

徐小姐說:「(展示一下,給他簽到名覺得怎麼樣?)覺得很開心,(對他的印象如何?)非常親切。」

黃小姐說:「(簽到他的名字怎麼樣?)很開心第一次見到他,(覺得他怎麼樣?)很親切。」

龔女士說:「(這次為什麼會從密西根過來?)因為我的兒子很喜歡黃仁勳,所以他一直說,媽媽爸爸來來來看黃仁勳,他是我們台灣人。」

王小姐說:「(今天為什麼會來參加台灣日?)因為今天是巨人隊辦的第一次,就是從我支持巨人隊以來第一次的台灣日,所以我們期待。」

舊金山巨人隊週二傍晚迎戰亞利桑那響尾蛇,比賽開場前,在Willie Mays Plaza有台灣觀光推廣攤位,還請到觀光大使『喔熊Taiwan OhBear』坐鎮,球迷還可以體驗「搏杯」文化,如果直到一正一反的聖杯就有獎品,這次活動由台灣交通部觀光署、駐舊金山台北經文處及長榮航空共同舉辦。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「至少有一千位台灣鄉親在這邊參與,這是一個非常好的事情,同時我們希望透過電視轉播,讓除了在現場看球的觀眾之外,會有更多的美國民眾能夠認識台灣、看到台灣,然後有興趣願意去台灣,去參觀去訪問。」

台灣之夜的特別活動,還邀請了灣區本地的舞蹈團體,美國加州排舞協會表演,並由北加州台大校友合唱團演唱美國國歌。

為慶祝首屆舊金山巨人隊臺灣之夜,長榮航空也趁機推出限時促銷,9月7日前開票,出發日從即日起到2024年11月30日,或是明年2月1日到4月30日,舊金山出發的機票都有優惠。

台灣的棒球運動一向盛行,每年有超過300場的馬拉松賽事,綿密的自行車道路網,也吸引海外遊客體驗單車環道,以及日月潭自行車系列活動等。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。