影評：《彈弓衛星》一去不回頭的太空驚險

https://youtu.be/Ge7VAsquBL8

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一項太空任務，把一組太空人推向瀕臨精神崩潰的邊緣。

地球的生活環境每況愈下，太空署在木星的一個月亮，找到能夠提供無限能源的來源。John 在眾多太空人之中表現最傑出，被選為飛行往木星月亮，這項任務的太空人之一。但也因為距離遙遠，太空船上的人員必須進行每次長達三個月的冬眠期。也因為冬眠過程使用的藥物強烈，太空人每次醒來，都會對時間、空間等，感覺迷惑。John 在這個時候，也不時出現幻覺，看到自己在訓練期間的女友Zoe。

電影也在這個時候，用倒敘方式看他們兩人之間，在太空署開始交往的情感進展。而John 被選為這項長時間任務的太空人的時候，這段感情也必須有了結。John 也無法不受到從這裡來的干擾。他面對的精神壓力，也開始影響他的任務。與此同時，John 也必須面對另外兩個太空人之間出現的衝突。

電影出自曾獲提名奧斯卡最佳國際電影的瑞典導演Mikael Håfström。故事聚焦的主人翁，是由一度受到緋聞干擾的奧斯卡影帝Casey Affleck 詮釋，在這部影片的表現參差。讓觀眾感受到這角色在太空船環境中的幽閉恐懼。但是在地球的倒敘鏡頭中，比較難叫人信服。或許是太空任務電影，經常在狹小的地方活動，還可以看得出導演在鏡頭的使用上，嘗試多元實驗。

飾演另外兩個太空人的Laurence Fishburne 和Tomer Capone，也都體現了他們不同性格上，挑戰主人翁的主要特徵。至於劇情中使用的故事轉折，到了電影尾端，確實混淆觀眾猜測那一段鏡頭才是真實。也把觀眾的精神聚集到最後一分鐘。

《彈弓衛星 Slingshot》的電影長度，是有縮短的空間，但也還具娛樂性 。滿分五分中得四分，值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://bleeckerstreetmedia.com/slingshot

“Slingshot” Review: A slow burn outer space thriller

“Screening Room” reviews “Slingshot”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/slingshot

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