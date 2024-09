影評：《彈弓衛星》一去不回頭的太空驚險

https://youtu.be/Ge7VAsquBL8

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一項太空任務,把一組太空人推向瀕臨精神崩潰的邊緣。

地球的生活環境每況愈下,太空署在木星的一個月亮,找到能夠提供無限能源的來源。John 在眾多太空人之中表現最傑出,被選為飛行往木星月亮,這項任務的太空人之一。但也因為距離遙遠,太空船上的人員必須進行每次長達三個月的冬眠期。也因為冬眠過程使用的藥物強烈,太空人每次醒來,都會對時間、空間等,感覺迷惑。John 在這個時候,也不時出現幻覺,看到自己在訓練期間的女友Zoe。

電影也在這個時候,用倒敘方式看他們兩人之間,在太空署開始交往的情感進展。而John 被選為這項長時間任務的太空人的時候,這段感情也必須有了結。John 也無法不受到從這裡來的干擾。他面對的精神壓力,也開始影響他的任務。與此同時,John 也必須面對另外兩個太空人之間出現的衝突。

電影出自曾獲提名奧斯卡最佳國際電影的瑞典導演Mikael Håfström。故事聚焦的主人翁,是由一度受到緋聞干擾的奧斯卡影帝Casey Affleck 詮釋,在這部影片的表現參差。讓觀眾感受到這角色在太空船環境中的幽閉恐懼。但是在地球的倒敘鏡頭中,比較難叫人信服。或許是太空任務電影,經常在狹小的地方活動,還可以看得出導演在鏡頭的使用上,嘗試多元實驗。

飾演另外兩個太空人的Laurence Fishburne 和Tomer Capone,也都體現了他們不同性格上,挑戰主人翁的主要特徵。至於劇情中使用的故事轉折,到了電影尾端,確實混淆觀眾猜測那一段鏡頭才是真實。也把觀眾的精神聚集到最後一分鐘。

《彈弓衛星 Slingshot》的電影長度,是有縮短的空間,但也還具娛樂性 。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/slingshot

