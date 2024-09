【KTSF】

Alameda縣陪審員從下星期二開始,每天可以領取100元津貼,比過去整整多了六倍。

新的試點計劃,沿於加州2022年通過的立法,目的是希望給陪審員多點津貼,能夠增加參與度,以及陪審員族裔多樣化。

過去阿拉米達縣的陪審員一天的津貼只有15元,在法院附近買個午餐都不夠,很多人以生活壓力、經濟困難為由,拒絕當評審員。

過去兩個月,一間顧問機構對阿拉米達縣陪審員進行調查,是否較多津貼能更帶來更多參與和族裔多樣性,未來還會持續跟進,確定試點計劃對陪審團的服務有何影響。

每天100美元的津貼只能持續兩年,或直到2700萬美元項目資金用完為止。

