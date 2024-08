【灣區新聞】San Mateo縣參議會批准1400萬貸款 擴大重建Daly City一可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo縣參議會批准一筆1400萬美元貸款,以興建縣內歷來最大型的可負擔房屋項目,貸款將用於擴大重建Daly City一個可負擔房屋,以解決無家可歸者問題,落成後可提供555個可負擔單位。

San Mateo縣參議會週二一致通過批准一筆1400萬美元貸款,用於重建和擴大位於Daly City「牛宮」Cow Palace附近,名為Midway Village的可負擔房屋項目,落成後將提供總供555個單位。

除了房屋單位外,項目還包括建造一個市政公園,為市民提供遊樂場和運動場地。

San Mateo縣參事David Canepa表示,計劃將有助於解決縣內無家可歸者問題,他表示,該地區的收入中位數,低於中半島其他大部分地區,所以這區確實需要可負擔房屋。

這項Midway Village的可負擔房屋項目,屬於重建擴大項目,將原本只有150個單位的Midway Village擴展。

而項目將分階段進行,第一期提供147個單位,已於今年5月完成,週二批准的貸款資金將用於第二期,而第二期將於明年初動工,當中包括111個單位,由studio開放式單位至四睡房單位,另還有兩個單位留給管理員入住,當中29個單位預留給接受縣府行為健康服務的人入住。

整個項目總共包括四期,目前第一期的等候名額已經滿了,第二期的名額現時則尚未開放,原Midway Village的150戶,將可優先入住第一和第二期的出租單位,至於第三和第四期,則會提供一些單位出售。

在申請資格方面,申請人必須符合某些收入和其他要求,例如家庭收入達到地區收入中位數的15%到60%。

