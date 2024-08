【KTSF】

柏克萊一個無家可歸庇護所星期天發生一起槍殺案,警方逮捕了一名沒有固定住所的62歲男子。

警方在62歲的Mark Christopher Dowling的車中,找到數把槍支和子彈。

警方指他在星期天傍晚5點半,涉嫌在位於Harrison街的Ursula Sherman Village庇護所,對一名37歲男子開了數槍。

警方表示,在隔天上午10點半,在4街和Camelia街交界處的地方發現他在車內而將他逮捕。

