【美國大選】賀錦麗獲民主黨總統候選人正式提名 丈夫指她是總統合適人選

美國副總統賀錦麗在民主黨全國代表大會,正式獲提名為總統候選人,她感謝各界信任。丈夫任德龍形容太太是戰士,是總統的合適人選。

大會第二日,各州代表輪流唱票。早前已鎖定足夠黨代表支持,賀錦麗和拍檔沃爾茲正式獲提名為民主黨的正副總統候選人;在芝加哥舉行的大會,隨即連線到兩人在威斯康星州密爾沃基的競選活動。

賀錦麗說:「能成為你們候選人我們感到很榮幸,這是由民眾動員的運動,我們一起開拓新時代,一個自由、充滿機會樂觀和信念的未來」。

賀錦麗說選戰未到最後一刻都不知鹿死誰手,又說選戰亦不只是與特朗普的對決,「這關乎美國兩款截然不同的願景,我們關心未來,另一陣營則關心過去,威斯康星,我們為未來而戰!」

賀錦麗的丈夫任德龍,在民主黨第二日的會議發言,透過講述太太與自己和子女的關係以及在家庭的崗位,更個人化向外界介紹賀錦麗。

任德龍說:「她對國家的奉獻,正是她日常為所愛的人奉獻的,當她成為總統,她的熱情會感染我們,但快樂的戰士始終是戰士,賀錦麗有多強硬,罪犯、跨國黑幫、參議院司法委員會證人最清楚」。

任德龍又指,選擇跟賀錦麗結婚,是他人生最好的決定,說太太同樣是總統的合適人選。

