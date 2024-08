【美國大選】奧巴馬在民主黨大會發言 為賀錦麗站台

【KTSF】

前總統奧巴馬夫婦週二晚出席民主黨大會,為賀錦麗站台。

民主黨全國代表大會第二天以「美國未來的大膽願景」為新主題拉開序幕,多位受歡迎的民主黨領導人登台講話,包括前總統奧巴馬,和前第一夫人米雪兒,米雪兒的發言強調,希望從新回來,希望就是賀錦麗。

米雪兒說:「除了賀錦麗和Walz之外,我們沒有別的選擇,沒有別的選擇。」

奧巴馬發言一開始,指特朗普有滿肚子的怨氣,和執迷於與權力,這會讓美國倒退。

他也指特朗普是個愛哭的小孩,是個分裂國家的人,美國不需要再經歷四年的咆哮和混亂,大家已經看過那部電影,知道續集通常會更糟。

奧巴馬說:「這位78歲的富豪,自從九年前乘坐金色自動扶梯以來,他就一直在抱怨自己的問題,怨憤源源不斷,而且越來越嚴重,現在他害怕輸掉。」

奧巴馬提到移民問題,表示國會一項兩黨同意的法案,會加強邊界安全,但特朗普自私地予以阻撓,就因為害怕法案解決了問題,會對特朗普的選情不利。

奧巴馬也形容,特朗普太介意於能吸引多大數量的民眾出席他的造勢活動,然後他話鋒一轉,美國已準備好開啟新篇章,支持賀錦麗。

奧巴馬說:「我感到有希望,因為這次大會選擇的人,一生都在努力給予人們,美國給她的相同機會,那人看到你、聽到你,每天都會起床為你而戰。」

奧巴馬也抨擊共和黨的「你死我活」思維,就是我這一組人得益,你這一組人就必須損失,他鼓勵選民踴躍投票。

奧巴馬也表示,自己卸任總統後,一直都在思考社交媒體是如何讓社會更深刻地分裂。

台下群眾熱烈歡迎奧巴馬,他們高喊奧巴馬在2008和2012競選時所喊的口號「Yes we can!」(我們能得勝)。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。