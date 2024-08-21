【美國大選】奧巴馬在民主黨大會發言 為賀錦麗站台

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前總統奧巴馬夫婦週二晚出席民主黨大會，為賀錦麗站台。

民主黨全國代表大會第二天以「美國未來的大膽願景」為新主題拉開序幕，多位受歡迎的民主黨領導人登台講話，包括前總統奧巴馬，和前第一夫人米雪兒，米雪兒的發言強調，希望從新回來，希望就是賀錦麗。

米雪兒說：「除了賀錦麗和Walz之外，我們沒有別的選擇，沒有別的選擇。」

奧巴馬發言一開始，指特朗普有滿肚子的怨氣，和執迷於與權力，這會讓美國倒退。

他也指特朗普是個愛哭的小孩，是個分裂國家的人，美國不需要再經歷四年的咆哮和混亂，大家已經看過那部電影，知道續集通常會更糟。

奧巴馬說：「這位78歲的富豪，自從九年前乘坐金色自動扶梯以來，他就一直在抱怨自己的問題，怨憤源源不斷，而且越來越嚴重，現在他害怕輸掉。」

奧巴馬提到移民問題，表示國會一項兩黨同意的法案，會加強邊界安全，但特朗普自私地予以阻撓，就因為害怕法案解決了問題，會對特朗普的選情不利。

奧巴馬也形容，特朗普太介意於能吸引多大數量的民眾出席他的造勢活動，然後他話鋒一轉，美國已準備好開啟新篇章，支持賀錦麗。

奧巴馬說：「我感到有希望，因為這次大會選擇的人，一生都在努力給予人們，美國給她的相同機會，那人看到你、聽到你，每天都會起床為你而戰。」

奧巴馬也抨擊共和黨的「你死我活」思維，就是我這一組人得益，你這一組人就必須損失，他鼓勵選民踴躍投票。

奧巴馬也表示，自己卸任總統後，一直都在思考社交媒體是如何讓社會更深刻地分裂。

台下群眾熱烈歡迎奧巴馬，他們高喊奧巴馬在2008和2012競選時所喊的口號「Yes we can!」（我們能得勝）。

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