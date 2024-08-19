【財經新聞】美國房地產界關於佣金的變革正式生效 取消6%佣金慣例

【KTSF 朱慧琪報導】

全國地產經紀協會的反壟斷訴訟和解後，房地產界關於佣金的變革週六正式生效，改變了支付買家經紀佣金的方式，並取消了6%的佣金慣例，面對這一新變革，買賣雙方有什麼要注意？

「誰支付他經紀的佣金」這個問題，相信是現時每名買家看屋的時候會問的問題。

舊金山（三藩市）置業人士Zane Williamson說，過去幾天看屋前都已事先詢問這個問題，以便有準備。

Zane自4月開始一直看屋及出價，他指之前一些出價很接近，可能只在5千美元之內。

在星期六新的規定生效之前，賣方是會支付賣方和買方的經紀佣金，通常介乎5%到6%之間，而且這些佣金會刊登在房源系統MLS網站上，不過根據新規定，買方可以就支付經紀佣金的金額進行談判。

從事經紀15年的Bay East房地產協會主席Barbara Clemons說:「對買家來說這是新的東西，因為現在他們需簽署一份買方經紀協議，當中會說明經紀的費用。」

Clemons說，很多賣家仍然會願意支付買家經紀的佣金，使他們的房屋更具吸引力，但賣家不能再在MLS上宣傳這一點。

Clemons說:「佣金不再列在MLS網站上、那我們如何知道賣家會否願意支付多少佣金？所以我們必須打電話詢問賣方經紀，你的賣家願意補償多少費用。」

一些賣家經紀為了方便起見，會將相關資料印在傳單上，房地產專家表示，目前尚不清楚這些變革是否會降低屋價。

Bay East房地產協會行政總裁Tricia Thomas說:「這是大家都問水晶球的問題，而在這個問題上，我的水晶球沒有答案，因為現在實在還早、很難說。」

Zane表示，即使買房置業變得稍微複雜，需要簽更多文件，但這並不改變自己對買到夢想房屋的看法。

行內專家認為，新的變革將令買家及其經紀進行更多對話，包括佣金架構以及買方經紀要能做到什麼，才能賺取佣金等，相信新的規定可以提高透明度。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。