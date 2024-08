【財經新聞】美國房地產界關於佣金的變革正式生效 取消6%佣金慣例

【KTSF 朱慧琪報導】

全國地產經紀協會的反壟斷訴訟和解後,房地產界關於佣金的變革週六正式生效,改變了支付買家經紀佣金的方式,並取消了6%的佣金慣例,面對這一新變革,買賣雙方有什麼要注意?

「誰支付他經紀的佣金」這個問題,相信是現時每名買家看屋的時候會問的問題。

舊金山(三藩市)置業人士Zane Williamson說,過去幾天看屋前都已事先詢問這個問題,以便有準備。

Zane自4月開始一直看屋及出價,他指之前一些出價很接近,可能只在5千美元之內。

在星期六新的規定生效之前,賣方是會支付賣方和買方的經紀佣金,通常介乎5%到6%之間,而且這些佣金會刊登在房源系統MLS網站上,不過根據新規定,買方可以就支付經紀佣金的金額進行談判。

從事經紀15年的Bay East房地產協會主席Barbara Clemons說:「對買家來說這是新的東西,因為現在他們需簽署一份買方經紀協議,當中會說明經紀的費用。」

Clemons說,很多賣家仍然會願意支付買家經紀的佣金,使他們的房屋更具吸引力,但賣家不能再在MLS上宣傳這一點。

Clemons說:「佣金不再列在MLS網站上、那我們如何知道賣家會否願意支付多少佣金?所以我們必須打電話詢問賣方經紀,你的賣家願意補償多少費用。」

一些賣家經紀為了方便起見,會將相關資料印在傳單上,房地產專家表示,目前尚不清楚這些變革是否會降低屋價。

Bay East房地產協會行政總裁Tricia Thomas說:「這是大家都問水晶球的問題,而在這個問題上,我的水晶球沒有答案,因為現在實在還早、很難說。」

Zane表示,即使買房置業變得稍微複雜,需要簽更多文件,但這並不改變自己對買到夢想房屋的看法。

行內專家認為,新的變革將令買家及其經紀進行更多對話,包括佣金架構以及買方經紀要能做到什麼,才能賺取佣金等,相信新的規定可以提高透明度。

