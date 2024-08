【灣區新聞】南舊金山獲1400萬州府撥款購買旅館 改建為無家者永久支援房屋（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島南舊金山(南三藩市)獲得近1400萬元州府撥款,購買和改造一間旅館,成為無家可歸者永久支援房屋。

San Mateo縣政府公佈,州政府Homekey計劃提供的1389萬元,將用來購買於南舊金山Airport Blvd 721號的這間Ramada旅館,並改造成為無家可歸者永久支援房屋,提供45個studio開放式單位,當中部分單位將會合符無障礙標準提供予殘障人士入住,另有一個單位留給樓宇管理員入住。

州府的這筆補助,加上聯邦救助計劃的600多萬元,將用來翻新和裝修單位,包括提供小型廚房、雪櫃爐頭、抽油煙機、厨房櫃台等,也會增加住戶的公共活動空間。

當局指住戶來自臨時支援房屋,經由縣政府的協調系統推薦入住這裡,租金是家庭收入的3成,為了確保租戶負擔得起租金,當局還會用K提案,選民通過提高半仙銷售稅的資金,以房屋津貼代用券的方式,來支援住戶的租金。

這棟永久支援房屋,會有數名工作人員提供個案支援,包括一名心理輔導員。

Homekey的撥款中,有180萬元會用作首兩年的營運資金,之後就由K提案銷售稅收入,每年約提供110萬元作為房屋券補助,為期15年。

