【國際新聞】剛果和非洲其他地區爆發猴痘疫情 迄今500人亡

August 15, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

世界衛生組織已宣布，剛果和非洲其他地區爆發猴痘疫情，為全球公共衛生緊急事件，十多個國家出現兒童和成人確診個案，而且一種新形的猴痘病毒正在傳播。

非洲疾控中心本週宣布，猴痘疫情為公共衛生緊急事件，已造成500多人死亡，並呼籲國際社會提供協助阻止病毒傳播。

世界衛生組織總幹事Tedros Adhanom Ghebreyesus說：「一種新的猴痘分支病毒，正在剛果東部迅速傳播，之前未有通報猴痘個案的鄰國也發現了這種病毒，這病毒在非洲內外進一步傳播的可能性，非常令人擔憂。」

非洲疾控中心之前表示，今年已有13個國家發現了猴痘感染個案，其中近9成半以上的病例，和死亡個案發生在剛果，確診個案比去年同期上升了超過1倍半，死亡人數增加了近2成。

至今已有超過1萬4千宗確診個案，當中524人死亡。

世衛表示，四個東非國家，包括烏干達和肯亞，都首次通報有確診猴痘病例，全部都剛果的疫情有關。

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