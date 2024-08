【國際新聞】剛果和非洲其他地區爆發猴痘疫情 迄今500人亡

【KTSF 張擎鳳報導】

世界衛生組織已宣布,剛果和非洲其他地區爆發猴痘疫情,為全球公共衛生緊急事件,十多個國家出現兒童和成人確診個案,而且一種新形的猴痘病毒正在傳播。

非洲疾控中心本週宣布,猴痘疫情為公共衛生緊急事件,已造成500多人死亡,並呼籲國際社會提供協助阻止病毒傳播。

世界衛生組織總幹事Tedros Adhanom Ghebreyesus說:「一種新的猴痘分支病毒,正在剛果東部迅速傳播,之前未有通報猴痘個案的鄰國也發現了這種病毒,這病毒在非洲內外進一步傳播的可能性,非常令人擔憂。」

非洲疾控中心之前表示,今年已有13個國家發現了猴痘感染個案,其中近9成半以上的病例,和死亡個案發生在剛果,確診個案比去年同期上升了超過1倍半,死亡人數增加了近2成。

至今已有超過1萬4千宗確診個案,當中524人死亡。

世衛表示,四個東非國家,包括烏干達和肯亞,都首次通報有確診猴痘病例,全部都剛果的疫情有關。

