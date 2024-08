【灣區新聞】發展商計劃在紅木城興建樓高28層的長者住房大樓（視頻）

【KTSF】

有發展商提出計劃,在中半島紅木城興建一棟28層樓高的長者住房大樓。

關注灣區新開發項目的機構SF Yimby報導指出,位於Palo Alto的發展商R&M Properties,引用加州330法案,提交一項興建住房的初步計劃,將在中半島紅木城Broadway 1800號興建一個28層樓的長者住房大樓,該法案將住宅容量增加了63個單位,並簡化審批流程。

這棟大樓選址就在Kaiser Permanente醫療院區對面,預計高度超過300英尺,如果建成,將是紅木城最高的建築,也是San Mateo縣第二高建築。

根據發展商提交的設計,這項計劃包含兩棟塔樓,和七到八層樓的矮樓組合城,最高的高度約310英尺,其中有742,500平方呎作為住房,2,870平方呎作為非居民使用,還有可停放164輛車的停車場。

這些住房單位主要用於獨立生活、輔助生活和記憶護理,但就沒有規劃可負擔住房。

這項計劃將拆除三個一層樓高的醫療辦公室,和相關的停車場,由三塊地皮合併為2.09英畝的計劃用地。

發展商今年3月提出首個初步申請前表格,需要在10月之前正式提交計劃申請。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。