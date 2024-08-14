【灣區新聞】發展商計劃在紅木城興建樓高28層的長者住房大樓（視頻）

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有發展商提出計劃，在中半島紅木城興建一棟28層樓高的長者住房大樓。

關注灣區新開發項目的機構SF Yimby報導指出，位於Palo Alto的發展商R&M Properties，引用加州330法案，提交一項興建住房的初步計劃，將在中半島紅木城Broadway 1800號興建一個28層樓的長者住房大樓，該法案將住宅容量增加了63個單位，並簡化審批流程。

這棟大樓選址就在Kaiser Permanente醫療院區對面，預計高度超過300英尺，如果建成，將是紅木城最高的建築，也是San Mateo縣第二高建築。

根據發展商提交的設計，這項計劃包含兩棟塔樓，和七到八層樓的矮樓組合城，最高的高度約310英尺，其中有742,500平方呎作為住房，2,870平方呎作為非居民使用，還有可停放164輛車的停車場。

這些住房單位主要用於獨立生活、輔助生活和記憶護理，但就沒有規劃可負擔住房。

這項計劃將拆除三個一層樓高的醫療辦公室，和相關的停車場，由三塊地皮合併為2.09英畝的計劃用地。

發展商今年3月提出首個初步申請前表格，需要在10月之前正式提交計劃申請。

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