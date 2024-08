【KTSF】

富國銀行農業食品研究所的最新報告指,生蠔批發價格在2022年漲幅達三位數,到去年底才有所下降。

但是通貨膨脹令到零售商加價,來彌補因太多存貨而引致的虧損。

專家說,以後應該不會再見到一元一隻生蠔,因為一些餐廳已經加到2.5元一隻生蠔。

而氣候轉變也影響生蠔的供應,當中野生捕撈的生蠔缺貨,是令生蠔供應最大的問題。

現時有六成的生蠔供應是來自繁殖場,而20年前,七成的生蠔供應來自野生捕撈。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。