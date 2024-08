【KTSF】

北灣Marin縣Marinwood地區附近發生山火。

片段顯示,濃濃的煙霧,加州消防局表示,星期二早上5點時接報,Marinwood地區附近的Queenstone Fire Rd發生山火,當局將這場山火命名為Queenstone,目前已經燒毀了30英畝植被,火勢25%受控,沒傷亡報告,亦沒民眾需要疏散。

