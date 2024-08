【美國大選】特朗普賀錦麗同意9月10日舉行電視辯論

【有線新聞】

美國共和民主兩黨總統候選人,特朗普和賀錦麗同意按原來日子,在9月10舉行大選第二場電視辯論。多項民調顯示,賀錦麗支持度逐漸追上,特朗普稱不會改變選舉策略。

美國共和黨總統候選人特朗普在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會,批評民主黨對手賀錦麗挑選的拍檔沃爾茨,跟她同屬激進左翼,主張開放邊境,不顧國家安全。

數項最新民調顯示,他在部分關鍵搖擺州的支持度,已被賀錦麗追上,路透社的全國民調更指,賀錦麗領先優勢比約兩周前,拉開2個百分點,但特朗普稱不會改變選舉策略,說:「我不會重新調整策略,她們仍是一樣的政策,打開邊境讓罪犯進入。她比拜登更差,因為他是被逼擔任總統,而她早已摧毀三藩市,她擔任州檢察長時摧毀了加州。」

特朗普又多次指,賀錦麗不夠聰明,不懂應變回答記者提問,亦不夠資格跟他辯論。

兩人就總統大選的第二場電視辯論,終於有初步共識,同意按原定安排在下月10日舉行,由美國廣播公司主辦。不過特朗普進一步提議,9月由霍士及全國廣播公司主辦多兩場辯論,賀錦麗未答應。

賀錦麗跟拍檔沃爾茨,繼續在關鍵搖擺州密歇根州拉票,感謝美國汽車工人聯合會支持她,強調工會支持是這場選戰關鍵之一,說:「我們相信國家、相信彼此、相信集體的力量,不容許任何人試圖分化、撕裂我們。」

