【美國大選】特朗普賀錦麗同意9月10日舉行電視辯論

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美國共和民主兩黨總統候選人，特朗普和賀錦麗同意按原來日子，在9月10舉行大選第二場電視辯論。多項民調顯示，賀錦麗支持度逐漸追上，特朗普稱不會改變選舉策略。

美國共和黨總統候選人特朗普在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會，批評民主黨對手賀錦麗挑選的拍檔沃爾茨，跟她同屬激進左翼，主張開放邊境，不顧國家安全。

數項最新民調顯示，他在部分關鍵搖擺州的支持度，已被賀錦麗追上，路透社的全國民調更指，賀錦麗領先優勢比約兩周前，拉開2個百分點，但特朗普稱不會改變選舉策略，說：「我不會重新調整策略，她們仍是一樣的政策，打開邊境讓罪犯進入。她比拜登更差，因為他是被逼擔任總統，而她早已摧毀三藩市，她擔任州檢察長時摧毀了加州。」

特朗普又多次指，賀錦麗不夠聰明，不懂應變回答記者提問，亦不夠資格跟他辯論。

兩人就總統大選的第二場電視辯論，終於有初步共識，同意按原定安排在下月10日舉行，由美國廣播公司主辦。不過特朗普進一步提議，9月由霍士及全國廣播公司主辦多兩場辯論，賀錦麗未答應。

賀錦麗跟拍檔沃爾茨，繼續在關鍵搖擺州密歇根州拉票，感謝美國汽車工人聯合會支持她，強調工會支持是這場選戰關鍵之一，說：「我們相信國家、相信彼此、相信集體的力量，不容許任何人試圖分化、撕裂我們。」

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