【全國新聞】猶他州毒針處決死囚 是該州2010年以來首次執行死刑

【KTSF 朱慧琪報導】

猶他州週四以毒針處決一名死囚,是猶他州自2010年以來第一次執行死刑,案件涉及家庭血案,死囚的家人又如何去面對?

涉案的48歲Taberon Dave Honie,在25年前同女友在電話中發生爭執,要求女友立即去見他,但女友不理會繼續上班,他在飲醉酒後到女友的寓所,同女友的媽媽起了衝突,用刀殺死女友的媽媽,他上個月因為自己的女兒而向減刑局求情。

他承認打錯已經鑄成,自己是怪物,罪無可赦,只求當局將死刑轉為無期徒刑,但他的請求遭到拒絕,定在週四接受毒針處決。

死囚女兒Tressa Honie說:「我是Tressa Honie,今日在此要與我爸渡過他此生最後幾天,他會在8月8死亡。」

這宗血案令他同女友所生的女兒,多年來夾在父母兩家有衝突的關係中,感到非常的糾結,她同父親有聯絡,但她生母一家就誓要將她生父血債血償,這一點Taberon是知道的。

Taberon說:「無論我做幾多改變,都不能挽回這個家庭…她們的家庭。」

Tressa說,她父親一直鼓勵她堅強面對人生,一切都會OK,但事到如今如何會OK。

Tressa說:「你哪能OK?你如何應對它?已成定局,我自6月10日就做準備,但仍然未準備好失去我爸。」

這幾天她都有去監獄陪她爸爸,她說情緒波動很大。

Tressa說:「肯定情緒化,我坐著那裡知道這是最後幾天之一陪他。」

她也都想到死去的外婆,認為如果外婆仍然在生,她自己的人生就大大不同於現在。

Tressa說:「我知道無法認識她,我當時只有兩歲,就我所聞,她是個很好的女士。」

但一切都因為血案而改變了,她說他的家庭破碎,而媽媽也都從此陷入深淵無法自拔。

Tressa說:「我認為我的怨念出於家庭破碎,在我媽跌落她自身的深淵中,她失去母親,我也沒有一個真正的媽媽。」

