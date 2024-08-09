【全國新聞】猶他州毒針處決死囚 是該州2010年以來首次執行死刑

【KTSF 朱慧琪報導】

猶他州週四以毒針處決一名死囚，是猶他州自2010年以來第一次執行死刑，案件涉及家庭血案，死囚的家人又如何去面對？

涉案的48歲Taberon Dave Honie，在25年前同女友在電話中發生爭執，要求女友立即去見他，但女友不理會繼續上班，他在飲醉酒後到女友的寓所，同女友的媽媽起了衝突，用刀殺死女友的媽媽，他上個月因為自己的女兒而向減刑局求情。

他承認打錯已經鑄成，自己是怪物，罪無可赦，只求當局將死刑轉為無期徒刑，但他的請求遭到拒絕，定在週四接受毒針處決。

死囚女兒Tressa Honie說：「我是Tressa Honie，今日在此要與我爸渡過他此生最後幾天，他會在8月8死亡。」

這宗血案令他同女友所生的女兒，多年來夾在父母兩家有衝突的關係中，感到非常的糾結，她同父親有聯絡，但她生母一家就誓要將她生父血債血償，這一點Taberon是知道的。

Taberon說：「無論我做幾多改變，都不能挽回這個家庭…她們的家庭。」

Tressa說，她父親一直鼓勵她堅強面對人生，一切都會OK，但事到如今如何會OK。

Tressa說：「你哪能OK？你如何應對它？已成定局，我自6月10日就做準備，但仍然未準備好失去我爸。」

這幾天她都有去監獄陪她爸爸，她說情緒波動很大。

Tressa說：「肯定情緒化，我坐著那裡知道這是最後幾天之一陪他。」

她也都想到死去的外婆，認為如果外婆仍然在生，她自己的人生就大大不同於現在。

Tressa說：「我知道無法認識她，我當時只有兩歲，就我所聞，她是個很好的女士。」

但一切都因為血案而改變了，她說他的家庭破碎，而媽媽也都從此陷入深淵無法自拔。

Tressa說：「我認為我的怨念出於家庭破碎，在我媽跌落她自身的深淵中，她失去母親，我也沒有一個真正的媽媽。」

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