【全國新聞】風暴Debby為東北部帶來強風暴雨及龍捲風威脅 迄今造成7人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

風暴Debby週五為東北部帶來強風、龍捲風威脅和暴雨，至今Debby已經造成7人死亡。

這間Delaware ACME超市的員工，只有幾秒鐘的時間去後面就地掩護。

員工Colby Royal說：「那場龍捲風襲來，掀掉了屋頂一部分，造成了極大的破壞。」

國家氣象局確認，Debby造成的一場龍捲風橫掃該區。

Royal說：「幸運的是，每個人都安全，每個人都逃了出來。」

東北部地區週五正在Debby的移動路徑上，週四風暴​​威力增強，第二次登陸南卡羅來納州後，席捲南北卡州。

Annapolis市長Gavin Buckley說：「我們正在為即將發生的事情做好準備，預計會有大約4英尺深的洪水。」

從南卡羅來納州到馬里蘭州，數百萬人面臨龍捲風、破壞性強風或洪水的威脅，直至傍晚。

Vermont公共安全官員Jennifer Morrison說：「請記住，天黑後可能會下最大的雨，保持警惕。」

佛蒙特州州長Phil Scott說：「有時，路面上似乎有少量積水，但下面其實沒有道路。」

Debby帶來的洪水已經退去一點，有些地方出現了明顯的危險，在東南部，許多因降雨而導致水位上升的河流，已經達到洪水階段，水位可能在未來幾天內保持在高位，讓水上救援隊保持忙碌。

就像北卡羅來納州Raleigh市，週四水上救援隊將三名幼童安全救出。

洪水生還者Evelyn說：「我真的很害怕，因為最後，Kelly幾乎支撐不住了，然後救援隊及時趕到了。」

預計Debby離開美國前，最後一站是新英格蘭，但它帶來的破壞，可能需要數月或數年恢復。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。