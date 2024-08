【全國新聞】風暴Debby為東北部帶來強風暴雨及龍捲風威脅 迄今造成7人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

風暴Debby週五為東北部帶來強風、龍捲風威脅和暴雨,至今Debby已經造成7人死亡。

這間Delaware ACME超市的員工,只有幾秒鐘的時間去後面就地掩護。

員工Colby Royal說:「那場龍捲風襲來,掀掉了屋頂一部分,造成了極大的破壞。」

國家氣象局確認,Debby造成的一場龍捲風橫掃該區。

Royal說:「幸運的是,每個人都安全,每個人都逃了出來。」

東北部地區週五正在Debby的移動路徑上,週四風暴​​威力增強,第二次登陸南卡羅來納州後,席捲南北卡州。

Annapolis市長Gavin Buckley說:「我們正在為即將發生的事情做好準備,預計會有大約4英尺深的洪水。」

從南卡羅來納州到馬里蘭州,數百萬人面臨龍捲風、破壞性強風或洪水的威脅,直至傍晚。

Vermont公共安全官員Jennifer Morrison說:「請記住,天黑後可能會下最大的雨,保持警惕。」

佛蒙特州州長Phil Scott說:「有時,路面上似乎有少量積水,但下面其實沒有道路。」

Debby帶來的洪水已經退去一點,有些地方出現了明顯的危險,在東南部,許多因降雨而導致水位上升的河流,已經達到洪水階段,水位可能在未來幾天內保持在高位,讓水上救援隊保持忙碌。

就像北卡羅來納州Raleigh市,週四水上救援隊將三名幼童安全救出。

洪水生還者Evelyn說:「我真的很害怕,因為最後,Kelly幾乎支撐不住了,然後救援隊及時趕到了。」

預計Debby離開美國前,最後一站是新英格蘭,但它帶來的破壞,可能需要數月或數年恢復。

