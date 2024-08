【有線新聞】

巴西一架載了逾60人的內陸客機,將近降落聖保羅機場前墜毀,初步相信機上無人生還。

客機墜毀前急降,機身傾側和頭尾打轉,據報1分鐘內急降了4公里,並在聖保羅州中南部維涅杜墜毀。

現場有不少民居及道路,有人拍下了墜毀情況。

失事的維奧帕斯2283航班,當地周五約正午由巴拉那州出發,原定約2小時後抵達聖保羅機場,客機屬於空中巴士旗下子公司的ATR-72型雙螺旋槳飛機,最多可載66人。

除了民航運輸,意大利、土耳其及巴基斯坦等國亦有用作軍機。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。