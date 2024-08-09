【加州新聞】Crozier山火繼續燃燒 火勢只有5%受控

【KTSF 張擎鳳報導】

加州的Crozier山火繼續燃燒，導致El Dorado縣的疏散範圍擴大，目前火勢只有5%受控。

消防員用直升機遏止Crozier山火的火勢，而地面有民眾需要疏散。

撤離的居民Lisa Lebel說：「我前天凌晨2點撤離。」

Lisa Lebel不會冒險，她說Caldor山火，燒毀了她在Grizzly Flats的上一個家。

Lise Lebel說：「我的心與所有人同在，並為他們祈禱，趕緊出去吧，救自己吧，不要管其他的東西，都是可以替換的。」

消防員亦有同樣的信息給大眾。

消防發言人Tyson Widegren說：「撤離，沒有東西比你的生命更寶貴。」

Widegren補充說，該地區應該沒其他人除了消防員，因為該山火燃燒的地點，是一個極其偏遠的地區。

Widegren說：「特別是在這場山火中，最大的挑戰可能是人員進出通道，這只是狹窄的消防道路，植物茂盛，所以他們正在積極努力拓寬道路，以便能夠在那裡運送足夠的物資。」

消防員正在利用推土機來拓寬道路，同時他們希望天氣可配合救火工作，不要那麼乾燥，以及風勢減弱。

Widegren說：「今天是關鍵的一天，取決於天氣，這場山火是否會成為一個比現在更大的火災。」

在山火的西面，Georgetown社區很安靜，雖然當局已發出疏散命，但有人留下不願離開。

Georgetown居民Robert Cotenas說：「對，直到我看到火焰為止，那個時候我會開車走。」

但民眾仍然做好疏散的準備。

Georgetown居民Aimee Lera說：「我所有重要的文件已經放在箱子內，我需要過夜的東西，已經在我的車上。」

已撤離的居民，則希望他們的家園能逃過山火的破壞。

Lise Lebel說：「如果家園能留下來的話，就會，如果不能的話，你就向前走，但最重要的事情是離開。」

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