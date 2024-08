【加州新聞】Crozier山火繼續燃燒 火勢只有5%受控

【KTSF 張擎鳳報導】

加州的Crozier山火繼續燃燒,導致El Dorado縣的疏散範圍擴大,目前火勢只有5%受控。

消防員用直升機遏止Crozier山火的火勢,而地面有民眾需要疏散。

撤離的居民Lisa Lebel說:「我前天凌晨2點撤離。」

Lisa Lebel不會冒險,她說Caldor山火,燒毀了她在Grizzly Flats的上一個家。

Lise Lebel說:「我的心與所有人同在,並為他們祈禱,趕緊出去吧,救自己吧,不要管其他的東西,都是可以替換的。」

消防員亦有同樣的信息給大眾。

消防發言人Tyson Widegren說:「撤離,沒有東西比你的生命更寶貴。」

Widegren補充說,該地區應該沒其他人除了消防員,因為該山火燃燒的地點,是一個極其偏遠的地區。

Widegren說:「特別是在這場山火中,最大的挑戰可能是人員進出通道,這只是狹窄的消防道路,植物茂盛,所以他們正在積極努力拓寬道路,以便能夠在那裡運送足夠的物資。」

消防員正在利用推土機來拓寬道路,同時他們希望天氣可配合救火工作,不要那麼乾燥,以及風勢減弱。

Widegren說:「今天是關鍵的一天,取決於天氣,這場山火是否會成為一個比現在更大的火災。」

在山火的西面,Georgetown社區很安靜,雖然當局已發出疏散命,但有人留下不願離開。

Georgetown居民Robert Cotenas說:「對,直到我看到火焰為止,那個時候我會開車走。」

但民眾仍然做好疏散的準備。

Georgetown居民Aimee Lera說:「我所有重要的文件已經放在箱子內,我需要過夜的東西,已經在我的車上。」

已撤離的居民,則希望他們的家園能逃過山火的破壞。

Lise Lebel說:「如果家園能留下來的話,就會,如果不能的話,你就向前走,但最重要的事情是離開。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。