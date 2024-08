【灣區新聞】BART週四電腦故障 Hayward到聖荷西Berryessa所有站一度關閉

【KTSF 張麗月報導】

由於電腦故障,灣區捷運系統(BART)東灣Hayward到北聖荷西Berryessa之間所有捷運車站,週四早上因電腦故障而關閉,捷運有安排巴士替代服務。

灣區捷運系統橙線與綠線介乎Hayward到Berryessa之間路段,南北兩個方向的列車,週四早上出現嚴重延誤,橙線來往Richmond站,與北聖荷西的Berryessa站綠線來往Daly City站與Berryessa站。

上星期,捷運也出現類似的電腦故障,當時由於機器出問題,導致東灣的列車服務廣泛受到干擾,捷運呼籲乘客改搭其他替代的交通工具前往目的地。

在有關路段的列車服務暫停期間,捷運當局提供多線巴士疏導乘客,包括AC Transit 99號巴士,來往Hayward和 Fremont之間、217號巴士行走Fremont至Berryessa,另外VTA 70號巴士從Berryessa至 Milpitas車站。

