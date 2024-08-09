【灣區新聞】BART週四電腦故障 Hayward到聖荷西Berryessa所有站一度關閉

August 9, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Maurits90 / Wikipedia)

【KTSF 張麗月報導】

由於電腦故障，灣區捷運系統（BART）東灣Hayward到北聖荷西Berryessa之間所有捷運車站，週四早上因電腦故障而關閉，捷運有安排巴士替代服務。

灣區捷運系統橙線與綠線介乎Hayward到Berryessa之間路段，南北兩個方向的列車，週四早上出現嚴重延誤，橙線來往Richmond站，與北聖荷西的Berryessa站綠線來往Daly City站與Berryessa站。

上星期，捷運也出現類似的電腦故障，當時由於機器出問題，導致東灣的列車服務廣泛受到干擾，捷運呼籲乘客改搭其他替代的交通工具前往目的地。

在有關路段的列車服務暫停期間，捷運當局提供多線巴士疏導乘客，包括AC Transit 99號巴士，來往Hayward和 Fremont之間、217號巴士行走Fremont至Berryessa，另外VTA 70號巴士從Berryessa至 Milpitas車站。

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