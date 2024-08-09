【全國新聞】熱帶風暴Debby再登陸南卡羅來納州 帶來暴雨龍捲風

August 9, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Debby捲土重來，週四早上在南卡羅來納州海岸再次登陸，為南北卡羅來納州帶來了暴雨、風暴潮和龍捲風，自Debby於週一首次登陸在佛羅裡達州以來，已經造成6人死亡。

一場龍捲風週四凌晨席捲北卡羅來納州。

龍捲風辛存著Norman Toler說：「我說神啊，你知道我努力了一輩子，才得到了我現在所有的，請不要拿走它。」

這股龍捲風距離Norman Toler的家只有一英尺，但他的鄰居就沒那麼幸運，當局從Wilson縣的一個住宅中，找到一具男子屍體，Debby造成的死亡人數進一步增加。

約70英里外Sampson縣，週三受到龍捲風侵襲，導致居民與其他風暴災民，一起踏上漫長的重建之路。

週四從北卡羅來納州到維珍尼亞州南部，有超過500萬人處於龍捲風威脅之下。

一連數天，Debby帶來多場龍捲風，加劇了風暴的災情。

洪水仍然是一個主要問題，自週一以來，Debby為佛羅里達州、喬治亞州和南北卡州部分地區，帶來了超過一英尺的降雨。

天氣預報顯示，東南部有數十條河，水位可能達到或超過特大洪水的水平，而這種情況可能會持續到下週。

Bladenboro鎮官員Terry Nance說：「當我們有這麼多水時，河水就會回流，我們真的無能為力。」

北卡州已動員國民警衛隊成員協助搜救行動。

北卡羅來納州長Roy Cooper說：「我們要求北卡州居民注意安全，並關注當地官員發佈的消息。」

預計在週六，Debby向東北部移動時會加速，另外危險的高溫增加，佛羅里達州和喬治亞州，風災善後工作的難度，數以千計的居民仍然沒有電力供應。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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