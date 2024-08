【巴黎奧運】美國險勝晉身男籃決賽 對陣東道主法國

【有線新聞】

奧運男子籃球,美國最多落後17分下,以4分反勝塞爾維亞,驚險晉身決賽。

白衫美國初段受壓,被塞爾維亞的尤基治來個下馬威,史提芬居里來到奧運3分失準,今場大爆發,3分14射9中,得最高36分。分組賽交手、美國大勝26分,今場絕不輕鬆,被塞爾維亞的「三分雨」拉開,最多落後17分。

奧運3金得主卡美路安東尼也笑不出,勒邦占士上場左眼受傷,貼著膠布上陣。表現備受質疑的祖奧安碧用實力說話,攻入19分,美國半場落後11分。NBA最有價值球員尤基治交出17分、11助攻,塞爾維亞3人得分雙位數,美國同樣有3人,祖奧安碧還以顏色雙手入樽。

大部分時間落後下,美國第4節反撲,最後3分鐘追成84平手,關鍵時刻都是要靠占士交出「三雙」16分、12籃板、10助攻,美國最後一節打出32比15、贏95比91,連續5屆晉身決賽,衛冕之旅最後一關對法國。

