【巴黎奧運】美國險勝晉身男籃決賽 對陣東道主法國

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奧運男子籃球，美國最多落後17分下，以4分反勝塞爾維亞，驚險晉身決賽。

白衫美國初段受壓，被塞爾維亞的尤基治來個下馬威，史提芬居里來到奧運3分失準，今場大爆發，3分14射9中，得最高36分。分組賽交手、美國大勝26分，今場絕不輕鬆，被塞爾維亞的「三分雨」拉開，最多落後17分。

奧運3金得主卡美路安東尼也笑不出，勒邦占士上場左眼受傷，貼著膠布上陣。表現備受質疑的祖奧安碧用實力說話，攻入19分，美國半場落後11分。NBA最有價值球員尤基治交出17分、11助攻，塞爾維亞3人得分雙位數，美國同樣有3人，祖奧安碧還以顏色雙手入樽。

大部分時間落後下，美國第4節反撲，最後3分鐘追成84平手，關鍵時刻都是要靠占士交出「三雙」16分、12籃板、10助攻，美國最後一節打出32比15、贏95比91，連續5屆晉身決賽，衛冕之旅最後一關對法國。

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