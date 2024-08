【灣區新聞】柏克萊加大有男子被指在校園內開槍 警方搜尋疑犯

【KTSF】

加州大學柏克萊分校的Clark Kerr校園週四有一名男子被指在校園內開槍,多個執法部門派員到柏克萊山頭搜尋疑犯,當局呼籲民眾暫時避免到該區。

柏克萊加大警方在早上8時左右報稱有槍擊案發生,並呼籲民眾不要到該區,或留守在安全地方。

受影響的範圍包括Clark Kerr和Hillside校園,包括Lawrence Berkeley National Laboratory、UC Botanical Garden、Lawrence Hall of Science、Space Science Lab、Math Science Research Institute和Strawberry Canyon Recreation Area。

疑犯被指是一名白人男子,身穿黑色上衣、黑長褲、紅色背包,頭髮有紅或橙漂染。

任何人如能提供消息,請聯絡加大警方,電話:(510) 642-6760。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。