【灣區新聞】奧克蘭華裔送貨司機家中睡覺 被流彈擊中重傷昏迷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一顆流彈光天化日下射進東奧克蘭（東屋崙）一個住宅裡面，擊中正在睡覺休息的華裔送貨司機，子彈穿過頭部從左眼出來，男事主目前仍然昏迷，視頻有部分畫面可能引起觀眾不安，敬請留意。

受害人鄺潤華的朋友伍小姐說：「至今他做了三個手術，我們現在希望有奇蹟發生，希望他盡快醒過來。」

33歲的鄺潤華來自中國台山，任職送貨司機，和太太以及兩個年幼的女兒住在東奧克蘭的公屋，上星期四下午3點幾，鄺潤華下班後在家裡小睡休息。

伍小姐說：「突然中槍，子彈穿過牆壁再穿過床板，射進他的腦，再從左眼出來。」

鄺家的朋友伍小姐表示，當時鄺潤華在二樓，他的太太在樓下，聽到很大的響聲，趕到樓上之後，看到丈夫沒有反應，床上都是血，後來才看到床板上的子彈洞。

鄺潤華送到醫院後，醫生為他做了7個小時的手術，這幾天一直昏迷，事發後一天，奧克蘭市長盛桃（Sheng Thao）探望過鄺家。

盛桃說：「很難接受這樣慘痛的事，我的團隊與奧克蘭房屋局合作，為他們尋找一個新的住處，進展良好，我和我的職員會盡力幫助這個家庭，他們有兩個年幼的孩子，他們可以得到所需的幫助，渡過難關。」

盛桃也談到這宗流彈槍擊案的初步調查發現。

盛桃說：「據我所知，是意外的槍擊事件，但警方仍在積極調查。」

OCIC屋崙華促會主席莊錦鎮談到他對槍擊案的看法。

莊錦鎮說：「我在OCIC工作已經三年，這三年來不是一次、兩次、三次，太多次了，而且他們是普通老百姓，不是出去喝酒逛街，去鬧去吵，在自己家裡睡覺，在自己家裡安全的地方睡覺而已，竟然會中槍，這些必須停止，槍械暴力到了這個程度，不能再這樣下去。」

鄺潤華是家裡唯一的經濟支柱，有父母、妻子，兩個女兒只得3歲和7個月大。

伍小姐說：「阿華是很勤力，對他的家庭很有責任心，很負責、很有父愛的一個年輕男人，他以家庭為重，如果不上班，就會陪伴家人，一星期工作六天，只有一天陪伴家人，下班後幫忙照顧女兒，洗澡、餵奶，等等都由他來做。」

鄺潤華的妹妹在GoFundMe發起眾籌（https://www.gofundme.com/f/support-huas-fight-for-life-after-tragic-shooting），直到週三下午5時左右，共籌得26萬6千多元，鄺家的朋友伍小姐希望觀眾，在金錢上幫助這一家人，以及祈禱。

伍小姐說：「希望大家祈求阿華早日清醒，因為這個家庭非常需要阿華，如果大家可以花一點時間去祈禱，或用你相信的宗教去祈求阿華，可以快些醒過來，回到這家庭的身邊，我們會很感激各位觀眾。」

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