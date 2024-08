【灣區新聞】奧克蘭華裔送貨司機家中睡覺 被流彈擊中重傷昏迷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

一顆流彈光天化日下射進東奧克蘭(東屋崙)一個住宅裡面,擊中正在睡覺休息的華裔送貨司機,子彈穿過頭部從左眼出來,男事主目前仍然昏迷,視頻有部分畫面可能引起觀眾不安,敬請留意。

受害人鄺潤華的朋友伍小姐說:「至今他做了三個手術,我們現在希望有奇蹟發生,希望他盡快醒過來。」

33歲的鄺潤華來自中國台山,任職送貨司機,和太太以及兩個年幼的女兒住在東奧克蘭的公屋,上星期四下午3點幾,鄺潤華下班後在家裡小睡休息。

伍小姐說:「突然中槍,子彈穿過牆壁再穿過床板,射進他的腦,再從左眼出來。」

鄺家的朋友伍小姐表示,當時鄺潤華在二樓,他的太太在樓下,聽到很大的響聲,趕到樓上之後,看到丈夫沒有反應,床上都是血,後來才看到床板上的子彈洞。

鄺潤華送到醫院後,醫生為他做了7個小時的手術,這幾天一直昏迷,事發後一天,奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)探望過鄺家。

盛桃說:「很難接受這樣慘痛的事,我的團隊與奧克蘭房屋局合作,為他們尋找一個新的住處,進展良好,我和我的職員會盡力幫助這個家庭,他們有兩個年幼的孩子,他們可以得到所需的幫助,渡過難關。」

盛桃也談到這宗流彈槍擊案的初步調查發現。

盛桃說:「據我所知,是意外的槍擊事件,但警方仍在積極調查。」

OCIC屋崙華促會主席莊錦鎮談到他對槍擊案的看法。

莊錦鎮說:「我在OCIC工作已經三年,這三年來不是一次、兩次、三次,太多次了,而且他們是普通老百姓,不是出去喝酒逛街,去鬧去吵,在自己家裡睡覺,在自己家裡安全的地方睡覺而已,竟然會中槍,這些必須停止,槍械暴力到了這個程度,不能再這樣下去。」

鄺潤華是家裡唯一的經濟支柱,有父母、妻子,兩個女兒只得3歲和7個月大。

伍小姐說:「阿華是很勤力,對他的家庭很有責任心,很負責、很有父愛的一個年輕男人,他以家庭為重,如果不上班,就會陪伴家人,一星期工作六天,只有一天陪伴家人,下班後幫忙照顧女兒,洗澡、餵奶,等等都由他來做。」

鄺潤華的妹妹在GoFundMe發起眾籌(https://www.gofundme.com/f/support-huas-fight-for-life-after-tragic-shooting),直到週三下午5時左右,共籌得26萬6千多元,鄺家的朋友伍小姐希望觀眾,在金錢上幫助這一家人,以及祈禱。

伍小姐說:「希望大家祈求阿華早日清醒,因為這個家庭非常需要阿華,如果大家可以花一點時間去祈禱,或用你相信的宗教去祈求阿華,可以快些醒過來,回到這家庭的身邊,我們會很感激各位觀眾。」

