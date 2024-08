【有線新聞】

巴黎奧運男子110米跨欄決賽,美國的荷路維奪得金牌。

排第6線的荷路維,反應時間是最快的0.104秒,起步應聲彈出。

隊友丹尼爾羅拔士中段兩度踢跌欄,拖慢了時間,荷路維就乘勢拉開,結果做出12秒99奪金,羅拔士就以0.003秒,險勝牙買加的布特貝爾,奪得銀牌。

另外,女子400米跨欄決賽,美國的麥歌蓮刷新世界紀錄衛冕。

第5線的麥歌蓮反應時間0.139秒,8位選手中最快,全程由頭帶到尾。

曾5次打破世績,麥歌蓮轉入直路,優勢更明顯,將對手越抛越遠,最後跑出50秒37,抛離第二位的隊友確莉爾1.5秒,成功衛冕,亦將自己兩個月前創 下的世界紀錄推前0.28秒。荷蘭的芬姬波爾就以52秒15得銅牌。

