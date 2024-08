【國際新聞】英國多地右翼分子示威 當局警告滋事者需付出代價

【有線新聞】

英國紹斯波特市持刀襲擊案,觸發多地有極右分子示威與警員衝突,超過80人被捕,當局警告滋事者要付出代價。

英國多地連日都有群眾響應極右分子號召上街,東部新特蘭有示威者縱火焚燒幫助困難家庭的諮詢中心,旁邊警署受波及,多間店舖亦被破壞。

示威者和警員爆發衝突,向警車擲垃圾桶、鐵罐,警員用盾牌阻擋,警車車頭玻璃破裂,群眾步步進逼。

在布里斯托,警員手持警棍、築起防線試圖驅散群眾,但遭示威者投擲雜物,一度要後撤,警員之後出動多隻警犬驅趕。

利物浦市中心有大批人聚集,高叫反對非法入境者的口號,警方指示威者擲燃燒物、磚塊、椅子等,多名警員受傷;亦有派發可蘭經的伊斯蘭教攤檔被示威者破壞。

在列斯,右翼分子示威期間遇上要求以哈停火的親巴勒斯坦民眾,指罵他們不再是英國人。其他城市包括曼徹斯特、諾定咸至北愛爾蘭的貝爾法斯特都有人上街。

主因是網上流傳上周紹斯波特市的持刀襲擊案疑犯是穆斯林移民,觸發極右分子發起反移民示威。

政府表明全力支持警方執法,制止極端分子散播仇恨,內政大臣顧綺慧強調街頭不容許出現任何暴力及擾亂秩序的行為,犯罪分子必須付出代價。

首相施紀賢說:「參與暴力的人將面對法律全力制裁,警方將作出拘捕,個別人士將被羈留,接著會有起訴行動和定罪。我保證你們會後悔參與騷亂,無論是直接參與,還是網上煽風點火後自己卻逃去的。」

