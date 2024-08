【國際新聞】伊朗指哈尼亞遭短程導彈擊殺 哈馬斯否認西方傳媒說法

【有線新聞】

哈馬斯政治領袖哈尼亞被暗殺,伊朗革命衛隊指是被短程導彈所殺,與西方傳媒指是室內炸彈引起爆炸的說法有出入。美國傳媒報道,預計伊朗最快周一會對以色列發動攻擊。

以色列指,黎巴嫩真主黨向以色列北部發射數十枚火箭砲,被以軍防空系統攔截。

以軍早前擊殺真主黨高級指揮官舒庫爾,又被指暗殺哈馬斯政治領袖哈尼亞,令地區緊張局勢升溫。

美軍加強向區內增派戰艦和戰機,有報道引述美國和以色列官員指,預計伊朗最快周一對以色列攻擊報復,未知伊朗和真主黨會聯手還是各自行動。

負責中東行動的美軍將領,已開始在區內跟盟友協調,包括四月反擊伊朗攻擊時曾容許以方使用領空的約旦。

美國總統拜登被問到對伊朗的行動有何看法,「(你認為伊朗會屈服嗎?)希望如此,我不知道。」

伊朗革命衞隊再披露哈尼亞的遇襲調查進展,指一枚彈頭約重7公斤的短程導彈,襲擊哈尼亞入住的貴賓館,引發巨大爆炸,行動由以色列策劃及實行,得到美國政府支持;說法與西方傳媒報道、是引爆事先偷運入貴賓館的炸彈有出入,伊朗通訊社引述哈馬斯代表亦否認這個說法。

隨着局勢升溫,多國開始敦促國民離開黎巴嫩。美國大使館呼籲當地美國人用任何交通方法撤離,指多數離境航班機位已滿;英國外相林德偉亦建議國民趁仍有民營航班時離開,並會派遣額外人員協助撤離。

