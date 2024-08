【財經新聞】華爾街股市出現恐慌性拋售 道指暴跌過千點

【KTSF 張麗月報導】

由於投資者憂慮美國經濟走向衰退,拖累全球股市星期一出現震盪,亞太地區股市出現崩盤,其中日本股市率先跌入熊市,華爾街股市也出現恐慌性拋售,道瓊斯指數繼續暴跌過千點,Nasdaq也跌超過3%。

全球股市大幅波動,出現拋售,承接上星期的跌勢,亞太地區股市星期一繼續出現拋售,其中日本技術上率先跌入熊市,日經平均指數大跌4,451點,跌幅12.4%,是日本自從1987年的「黑色星期一」崩盤以來,跌得最慘烈的一天。

日本股市急挫,除了因為投資者憂慮美國經濟走向衰退之外,日本央行宣布加息,都是拖累股市大跌。

股市分析師Gary Ng說:「有兩大因素導致資金風險焦慮,第一是擔心美國經濟,特別是上星期公佈的失業數據表現差,第二,日本央行加息,令部份投資者有些擔心,導致減持部份資產,所以當你見到日美股市大跌,無疑也影響該地區其他相關市場。」

日本企業好像三菱、三井、住友、丸紅等的股票,插水大約10%。

南韓和台灣股市也分別跌超過8%,歐洲方面,德國法蘭克福股市跌1.82%,雅典股市甚至跌超過6%,倫敦股市跌2%。

美國方面,華爾街股市也出現恐慌性拋售,收市時,道瓊斯急瀉1,034點,跌幅2.6%,報38,703點,S&P500大跌160點,跌幅3%,跌至5,186點。

Nasdaq跌得更厲害,勁跌576點,跌幅3.43%,徘徊在16,200點水平,美股的跌幅是兩年多以來最大。

虛擬貨幣市場也暴跌,單在過去24小時,比特幣大跌11%,星期一再跌多超過6%,最新報接近54,400點。

以太幣過去24小時更勁跌21%,星期一繼續跌超過6%,令整個虛擬貨幣市場的損失總值超過2,700億元。

