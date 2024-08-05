【財經新聞】華爾街股市出現恐慌性拋售 道指暴跌過千點

【KTSF 張麗月報導】

由於投資者憂慮美國經濟走向衰退，拖累全球股市星期一出現震盪，亞太地區股市出現崩盤，其中日本股市率先跌入熊市，華爾街股市也出現恐慌性拋售，道瓊斯指數繼續暴跌過千點，Nasdaq也跌超過3%。

全球股市大幅波動，出現拋售，承接上星期的跌勢，亞太地區股市星期一繼續出現拋售，其中日本技術上率先跌入熊市，日經平均指數大跌4,451點，跌幅12.4%，是日本自從1987年的「黑色星期一」崩盤以來，跌得最慘烈的一天。

日本股市急挫，除了因為投資者憂慮美國經濟走向衰退之外，日本央行宣布加息，都是拖累股市大跌。

股市分析師Gary Ng說：「有兩大因素導致資金風險焦慮，第一是擔心美國經濟，特別是上星期公佈的失業數據表現差，第二，日本央行加息，令部份投資者有些擔心，導致減持部份資產，所以當你見到日美股市大跌，無疑也影響該地區其他相關市場。」

日本企業好像三菱、三井、住友、丸紅等的股票，插水大約10%。

南韓和台灣股市也分別跌超過8%，歐洲方面，德國法蘭克福股市跌1.82%，雅典股市甚至跌超過6%，倫敦股市跌2%。

美國方面，華爾街股市也出現恐慌性拋售，收市時，道瓊斯急瀉1,034點，跌幅2.6%，報38,703點，S&P500大跌160點，跌幅3%，跌至5,186點。

Nasdaq跌得更厲害，勁跌576點，跌幅3.43%，徘徊在16,200點水平，美股的跌幅是兩年多以來最大。

虛擬貨幣市場也暴跌，單在過去24小時，比特幣大跌11%，星期一再跌多超過6%，最新報接近54,400點。

以太幣過去24小時更勁跌21%，星期一繼續跌超過6%，令整個虛擬貨幣市場的損失總值超過2,700億元。

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