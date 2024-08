【灣區新聞】舊金山華埠有匪徒駕車撞進攝影器材公司 偷走大量昂貴貨品（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠週五凌晨時分發生嚴重盜竊案,匪徒用車撞進一間攝影器材公司,偷走大量昂貴貨品,另外,一間金鋪成為匪徒目標店舖的大閘嚴重損毀。

這間金鋪位於Stockton街1000號路段,週五案發之後已經換上新的鐵閘,金鋪的老闆不願意接受訪問,但提供照片顯示大閘被拉到變形。

商戶透露,從閉路電視見到,凌晨時分匪徒用繩子連著金鋪的鐵閘以及汽車,然後開車企圖將鐵閘拉倒,但不成功。

匪徒在警方出現之前離開現場,之後折返,第二次嘗試破壞鐵閘進入金鋪,但都不成功。

警方凌晨3點接報到達現場調查,發現舖頭外面損毀嚴重,但匪徒沒有進入金鋪裡面。

大約一個半小時之後,距離金鋪約三個街口,Grant夾Sacramento街發生另一宗盜竊案,幾個匪徒用汽車撞進這家攝影器材公司,偷走裡面的貨品。

不願意上鏡頭的員工對本台記者表示,匪徒總共駕駛三部汽車到現場,其中一輛汽車撞進店鋪裡,匪徒偷走攝影機、鏡頭以及電子產品。

這家商店在華埠有數十年歷史,有消息指出,撞進店鋪裡面的是一輛偷來的Lexus汽車,匪徒用汽車載滿在店裡所偷的東西,然後開幾架汽車逃走。

店方表示,市長有一個職責,就是保護市民以及來訪的遊客。

舊金山市長辦公室發表聲明表示,市長布里德得知Grant街這裡發生的案件,她正與警方密切聯繫,並敦促警方在這個社區增派人手維持治安。

