【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo縣週五兩部汽車相撞之後,演變成司機毆打及開槍事件。

San Mateo警方表示,案發於週五上午近8時,一名U-Haul貨車的司機,在19th Ave夾Grant街附近撞倒一輛汽車,雙方隨後發生爭執,貨車司機從U-Haul車內取出一根大金屬管,向受害人的頭部和手臂襲擊多次,及後受害人用一把.22口徑手槍,向貨車司機開槍,貨車司機之後上車倒車,撞向受害人的汽車後逃離現場。

受害人被送往醫院治療,目前已出院。

警方說,U-Haul司機在Palo Alto一間醫院被發現,他情況穩定,案件仍然調查中。

任何目擊本案的人,可以聯繫San Mateo警察局。

