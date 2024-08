【灣區新聞】灣區捷運延伸到矽谷的工程獲51億聯邦撥款

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷交通局週五宣布從取得51億的聯邦撥款注入灣區捷運(BART)延伸到矽谷的工程,這是聯邦政府歷來第二大筆的運輸工程撥款。

南灣民選官員週五對這筆51億的聯邦撥款流露興奮。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「這是一項歷史性的投資,這筆逾50億的撥款是我們昨天沒有的,這是聯邦運輸部在紐約市以外最大的一筆承諾撥款,是聯邦運輸部歷來第二大筆的撥款。」

Santa Clara VTA負責設計與興建BART從聖荷西的Berryessa交通樞紐中心,延伸到聖荷西和Santa Clara市的部分,工程將包括四個新的捷運站。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「這項工程顯著的一點是,Santa Clara縣的居民,在過去的多次選舉中,決定撥出一些錢,投入興建灣區捷運的計劃,確保我們能夠把捷運帶進聖荷西,和我們今天所在的Santa Clara市。」

Santa Clara縣的納稅人,已經從地方稅收提案中,就這項龐大工程投入超過46億元,州府則投入19億,加上週五宣布的51億撥款,VTA現在只需要籌得多7億,就能夠落實在2037年將BART延伸到聖荷西市中心的整項工程。

市長馬漢表示,聯邦運輸部將在VTA籌到7億之後,才會發放這51億,最早是明年初,而他也會致力於和參與工程的所有承包商,商討所有能夠省錢的地方。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。