美國副總統賀錦麗拒絕參加,共和黨總統候選人特朗普提出下月初改由霍士新聞主辦的辯論。

特朗普到佐治亞州阿特蘭大拉票,再次攻擊賀錦麗立場極左,又重提上屆在佐治亞州以些微票數落敗,歸咎同屬共和黨的州長肯普沒阻止下屬對他檢控,令他無法推翻結果。

特朗普前一日表示,與賀錦麗的辯論改於下月4日由霍士新聞主辦,但賀錦麗發帖文拒絕,稱會按雙方陣營原先同意的安排,下月10日參加由美國廣播公司的辯論,質疑為何由特朗普指定時間及指定相對安全的環境進行辯論。

