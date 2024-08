【灣區新聞】南灣有開車人士投訴加油後車子不能動 疑加入的是柴油

【KTSF 歐志洲報導】

Cupertino有開車人士投訴,在一家油站添油之後,車子不能開動,疑似加入的是柴油。

根據NBC Bay Area的報導,至少有23個車主投訴,在位於Stevens Creek Boulevard的這間Alliance油站添油之後,車子受損。

事故發生在6月28日,一些車主在把車開出油站之後,就無法再開動,有些車主甚至無法把車開離油站。

受影響車主表示,修車公司告訴他們,在車子的引擎發現有柴油,這些車子需要數千元的修車費。

Santa Clara縣政府有關部門已經收到23份投訴,但是該部門在7月2日和3日進行檢驗的時候,並沒有發現有柴油,但也表示,有這麼多相同的投訴並不尋常。

油站老闆Ed Hadad向NBC Bay Area表示,只有在縣府部門來檢查的時候,才知道有此問題,並表示只知道有一宗投訴。

老闆也說,要是真的發放出柴油,應該有更多的車主出來,因為油站每天有超過三百個顧客。

縣府目前已經要求州府相關部門介入調查。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。