【灣區新聞】南灣有開車人士投訴加油後車子不能動 疑加入的是柴油

August 2, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Vecteezy)

【KTSF 歐志洲報導】

Cupertino有開車人士投訴，在一家油站添油之後，車子不能開動，疑似加入的是柴油。

根據NBC Bay Area的報導，至少有23個車主投訴，在位於Stevens Creek Boulevard的這間Alliance油站添油之後，車子受損。

事故發生在6月28日，一些車主在把車開出油站之後，就無法再開動，有些車主甚至無法把車開離油站。

受影響車主表示，修車公司告訴他們，在車子的引擎發現有柴油，這些車子需要數千元的修車費。

Santa Clara縣政府有關部門已經收到23份投訴，但是該部門在7月2日和3日進行檢驗的時候，並沒有發現有柴油，但也表示，有這麼多相同的投訴並不尋常。

油站老闆Ed Hadad向NBC Bay Area表示，只有在縣府部門來檢查的時候，才知道有此問題，並表示只知道有一宗投訴。

老闆也說，要是真的發放出柴油，應該有更多的車主出來，因為油站每天有超過三百個顧客。

縣府目前已經要求州府相關部門介入調查。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*