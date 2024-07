【巴黎奧運】乒乓混雙金牌得主主球拍被場內攝影師踩斷 王楚欽稱相信並非故意

【有線新聞】

中國的王楚欽、孫穎莎成功擊敗北韓組合,贏得奧運乒乓混雙金牌。但在賽後慶祝期間,王楚欽的主球拍被場內攝影師踩斷,他回應指相信攝影師並非故意。

奪得乒乓混雙金牌的王楚欽和孫穎莎,賽後舉著國旗在場內慶祝,大批攝影師衝入運動員休息區拍下歷史性一刻,場面一度混亂,地上還有一個被打開的行李箱。教練肖戰其後撿起一塊乒乓球拍遞給王楚欽,球拍明顯有變形甚至折斷,王楚欽看見後神情失落,一度上前與工作人員理論,教練則在一旁安慰他。

內地傳媒報道,王楚欽當時為舉起國旗慶祝,把主球拍放在休息區的行李箱內,結果遭上前拍攝的攝影師踩踏。王楚欽接受媒體採訪時回應指,相信踩斷球拍的攝影師並非故意。

王楚欽說:「但是我覺得確實作為一個奧運會的攝影師,而且是場內的,他們不應該出現這樣的素質和這樣的舉止,這種情況當時在場上自己情緒有點失控吧,自己也不理解那些攝影師為甚麼會這樣去做,可能他們也是無意的,但是事情發生了就沒有辦法,自己拿著副版依舊可以很好地去打比賽。」

王楚欽之後會出戰乒乓男子單打和男子團體兩項賽事。有分析認為與平時練習不同,以備用球拍應付比賽,王楚欽需要調整心態。

