【灣區新聞】奧克蘭華裔牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害案 槍手被判15年至終身監禁刑期

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華裔牙醫徐麗麗，兩年前在奧克蘭小西貢遇到槍擊死亡，後來警方發現是徐麗麗的男友買兇殺人，謀財害命，而開槍殺人的槍手，被判入獄15年至終身監禁。

Alameda縣地檢處發布消息表示，法庭判35歲的Hasheem Bason監禁15年至終身監禁，Bason對2022年8月21日槍殺徐麗麗的二級謀殺罪名提出不抗辯。

案發當日，徐麗麗與男友Nelson Chia到奧克蘭小西貢打算做按摩，徐麗麗下車後被槍殺，警方原以為是企圖搶劫案，但調查期間翻看閉路電視片段發現有疑點，最後斷定為買兇殺人案，拘捕涉嫌策劃此案的Nelson Chia及槍手Hasheem Bason，Chia被捕後在監獄裡面自殺。

Alameda縣地檢處指出，徐麗麗遇害之前幾個月，發現男友Chia有不忠行為，而當時Chia已經謀算佔有徐麗麗可觀的財產。

控方調查也發現，有證據顯示，Chia曾經討論徐麗麗的死如何能為他帶來金錢的利益。

地檢處也指出，徐麗麗被殺之後，有錄影片段顯示Chia舉辦一場餐會，聲稱為了紀念徐麗麗，但其實是企圖為自己的基金籌款。

地檢處表示，槍手Bason被捕之後，當局調查發現Chia曾經在Bason年輕時，兩人有過一段不當的關係，而Chia多年之後找到Bason，並威脅他，除非他同意協助謀殺徐麗麗，否則Chia會公開Bason年少時的秘密。

Alameda縣地檢官Pamela Price表示，徐麗麗被槍殺，對整個社區造成創傷，而地檢處也考慮到Bason過去的經歷。

Price指出，真正應該接受法律上最重刑罰的是幕後策劃指使的Chia，但Chia畏罪自殺，逃避司法審判。

Price表示，雖然Bason並非策劃謀殺徐麗麗的人，但他的確有開槍殺人，所以他會入獄15年至終身監禁，Bason將於8月20日接受最終的判刑。

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