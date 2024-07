【灣區新聞】奧克蘭華裔牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害案 槍手被判15年至終身監禁刑期

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華裔牙醫徐麗麗,兩年前在奧克蘭小西貢遇到槍擊死亡,後來警方發現是徐麗麗的男友買兇殺人,謀財害命,而開槍殺人的槍手,被判入獄15年至終身監禁。

Alameda縣地檢處發布消息表示,法庭判35歲的Hasheem Bason監禁15年至終身監禁,Bason對2022年8月21日槍殺徐麗麗的二級謀殺罪名提出不抗辯。

案發當日,徐麗麗與男友Nelson Chia到奧克蘭小西貢打算做按摩,徐麗麗下車後被槍殺,警方原以為是企圖搶劫案,但調查期間翻看閉路電視片段發現有疑點,最後斷定為買兇殺人案,拘捕涉嫌策劃此案的Nelson Chia及槍手Hasheem Bason,Chia被捕後在監獄裡面自殺。

Alameda縣地檢處指出,徐麗麗遇害之前幾個月,發現男友Chia有不忠行為,而當時Chia已經謀算佔有徐麗麗可觀的財產。

控方調查也發現,有證據顯示,Chia曾經討論徐麗麗的死如何能為他帶來金錢的利益。

地檢處也指出,徐麗麗被殺之後,有錄影片段顯示Chia舉辦一場餐會,聲稱為了紀念徐麗麗,但其實是企圖為自己的基金籌款。

地檢處表示,槍手Bason被捕之後,當局調查發現Chia曾經在Bason年輕時,兩人有過一段不當的關係,而Chia多年之後找到Bason,並威脅他,除非他同意協助謀殺徐麗麗,否則Chia會公開Bason年少時的秘密。

Alameda縣地檢官Pamela Price表示,徐麗麗被槍殺,對整個社區造成創傷,而地檢處也考慮到Bason過去的經歷。

Price指出,真正應該接受法律上最重刑罰的是幕後策劃指使的Chia,但Chia畏罪自殺,逃避司法審判。

Price表示,雖然Bason並非策劃謀殺徐麗麗的人,但他的確有開槍殺人,所以他會入獄15年至終身監禁,Bason將於8月20日接受最終的判刑。

