【巴黎奧運】奧運男子花劍個人賽 張家朗險勝意大利劍手衛冕金牌

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奧運男子花劍個人賽，香港的張家朗成功衛冕，贏得個人第二面奧運金牌。

決賽在巴黎大皇宮上演，畫面右方的張家朗衛冕之旅最後一關，面對意大利的馬治開局搶攻、連贏兩分。

香港史上首次有劍擊運動員連續兩屆打入奧運決賽，張家朗一度被對手反超。這位香港劍手都頂得住，搶回領先優勢，世界第3對13，完首節領先11比10，最後階段鬥得激烈，張家朗一度落後12比14，他再次上演逆轉好戲，追到14平手。

一劍分勝負，二人同時著燈，經裁判覆核後，指雙方同時刺中、不算數。

最後一劍要重賽，同一情況到第三次，裁判最終判張家朗得分，贏15比14。繼江旻憓在女子重劍奪金後，香港劍擊隊再下一城。

男子花劍個人賽金牌得主張家朗：「不是很相信，同上屆一樣很開心，因為教練是法國人，在半個主場可以贏得金牌，做到這麼久後第一個，都有點不太相信。」

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