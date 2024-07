【巴黎奧運】奧運男子花劍個人賽 張家朗險勝意大利劍手衛冕金牌

【有線新聞】

奧運男子花劍個人賽,香港的張家朗成功衛冕,贏得個人第二面奧運金牌。

決賽在巴黎大皇宮上演,畫面右方的張家朗衛冕之旅最後一關,面對意大利的馬治開局搶攻、連贏兩分。

香港史上首次有劍擊運動員連續兩屆打入奧運決賽,張家朗一度被對手反超。這位香港劍手都頂得住,搶回領先優勢,世界第3對13,完首節領先11比10,最後階段鬥得激烈,張家朗一度落後12比14,他再次上演逆轉好戲,追到14平手。

一劍分勝負,二人同時著燈,經裁判覆核後,指雙方同時刺中、不算數。

最後一劍要重賽,同一情況到第三次,裁判最終判張家朗得分,贏15比14。繼江旻憓在女子重劍奪金後,香港劍擊隊再下一城。

男子花劍個人賽金牌得主張家朗:「不是很相信,同上屆一樣很開心,因為教練是法國人,在半個主場可以贏得金牌,做到這麼久後第一個,都有點不太相信。」

