【KTSF】

奧運網球男子單打,西班牙的拿度不敵塞爾維亞的祖高域,次圈止步。

賽事在法網主場館上演,拿度和祖高域展開第60次交手,兩位前一哥近況相差甚遠,38歲的拿度已步近生涯尾聲,世界排名跌至161,首盤落後0比5下輸1比6,年輕兩歲的祖高域仍高踞世界第2,更是今屆頭號種子。

祖高域在落後0比4下兩次破發連追4局,決勝分被祖高域開出第5球ACE,拿度輸4比6盤數0比2次圈止步,拿度將與艾卡拉斯轉戰男雙。

